L'administration fiscale a renforcé la sécurité de la plateforme Impots.gouv.fr. Depuis mercredi, après avoir saisi votre identifiant fiscal et mot de passe habituels, vous devrez obligatoirement renseigner un code à six chiffres. Ce précieux sésame arrive directement dans votre boîte email via l'adresse dédiée [email protected].