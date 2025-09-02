Lorsqu'une nouvelle connexion ou une modification de profil est détectée, Google vous envoie une notification pour vérifier que vous êtes bien à l'origine de ces actions. Vous aurez alors accès à plusieurs informations utiles, comme le type d'appareil et sa localisation. Si vous avez activé l'authentification à 2 facteurs, il se peut aussi que vous receviez une invitation. Il vous appartient bien sûr de décliner si l'activité suspecte n'est pas de votre fait.