On n'est jamais trop prudents avec ses identifiants de connexion. Si vous avez récemment changé d'appareil ou que vous vous êtes connecté avec votre compte Google sur un ordinateur partagé, voici 6 signes qui indiquent que vos mots de passe pourraient être en danger.
- Vérifiez vos alertes de sécurité Google pour détecter toute activité suspecte sur votre compte.
- Surveillez les appareils connectés et déconnectez ceux que vous ne reconnaissez pas dans vos paramètres.
- Contrôlez vos signets et votre gestionnaire de mots de passe pour éviter toute utilisation non autorisée.
Google a beau être un géant de la Tech, il n'est pas immunisé contre les attaques des hackers. Alors que des milliards de comptes Google ont fuité le mois dernier, beaucoup se demandent comment mieux sécuriser leurs profils et évitent même de se connecter à des apps tierces avec Google. Vous voulez savoir si vos précieux identifiants courent un risque ? Voici 6 signes à guetter dès maintenant.
1. Vous recevez des alertes de sécurité
Lorsqu'une nouvelle connexion ou une modification de profil est détectée, Google vous envoie une notification pour vérifier que vous êtes bien à l'origine de ces actions. Vous aurez alors accès à plusieurs informations utiles, comme le type d'appareil et sa localisation. Si vous avez activé l'authentification à 2 facteurs, il se peut aussi que vous receviez une invitation. Il vous appartient bien sûr de décliner si l'activité suspecte n'est pas de votre fait.
2. Vous êtes informé d'une réinitialisation de mot de passe
Si vous avez oublié de déconnecter votre compte d'un appareil, celui-ci peut être utilisé par une personne malveillante pour modifier votre mot de passe et prendre le contrôle sur vos données. Activer la double authentification permet, en général, d'éviter que cela ne se produise. Si jamais votre mot de passe a été réinitialisé, vous trouverez dans le mail d'alerte les instructions pour lancer un processus de récupération.
3. Vous découvrez des appareils inconnus dans vos paramètres
N'hésitez pas à vérifier régulièrement qu'aucun appareil intrus n'est connecté à votre compte. Comment faire ? C'est tout simple : il vous suffit de vous rendre sur votre profil en tapant « https://myaccount.google.com/ » dans votre barre d'adresse puis en cliquant dans la colonne de gauche sur « Sécurité ». Dans la section « Vos Appareils », vous pourrez facilement déconnecter votre compte.
4. Vous remarquez de nouveaux signets dans votre navigateur
Le navigateur Chrome peut centraliser les données de navigation de différents appareils dans un seul et même compte. Pour vous assurer que personne d'autre n'utilise votre profil, rendez-vous dans vos favoris et vérifiez que les signets qui s'y trouvent sont bien les vôtres. Vous pouvez aussi avoir la puce à l'oreille si, en tapant du texte dans la barre d'adresse, vous remarquez des URL de sites que vous n'avez jamais visités.
5. Votre gestionnaire de mots de passe vous joue des tours
Grâce à sa fonctionnalité de saisie automatique, Google vous permet de ne pas retaper sans cesse vos identifiants. Vous remarquez des codes qui ne sont pas les vôtres ? Il est temps d'agir : allez dans le gestionnaire de mots de passe Google et faites le ménage en supprimant ou modifiant ceux qui posent problème.
6. Vos méthodes de récupération ont été modifiées
Vous avez perdu votre compte Google ? La firme a prévu plusieurs possibilités de récupération, listées dans les paramètres de votre profil Google, dans l'onglet « Sécurité », à la section « Comment vous connecter à Google ». Vous y trouverez de nombreuses informations importantes comme votre numéro de téléphone pour l'authentification 2FA, votre adresse de récupération ou vos clés d'accès.
Attention, ces infos peuvent être modifiées par une personne malveillante si cette dernière y a accès. Il existe cependant une façon de reprendre la main : vous pouvez répondre à des questions de sécurité sur l'historique de votre compte : appareils utilisés, anciens mots de passe, etc.