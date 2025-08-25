La première mesure est bien entendu de modifier immédiatement son mot de passe Gmail en suivant les recommandations : une chaîne longue, mélangeant lettres, casse, chiffres et caractères spéciaux. Et bien sûr, un mot de passe unique. Et puisque ces recommandations sont valables pour l'ensemble de vos mots de passe, il est peut-être temps d'opter pour un gestionnaire dédié, si ce n'est pas déjà fait. Au-delà de vous simplifier la vie pour la création et le remplissage automatique des écrans de connexion, il permettra aussi de tester facilement de nouveaux navigateurs ou OS en étant immédiatement opérationnel.

Alors que cette base de données passe de main en main, l’activation de l’authentification à deux facteurs n'est plus une option et doit également être mise en place. Voici comment l'activer pas à pas.

Plusieurs services existent également pour savoir si votre adresse email fait bel et bien partie de cette base de données. C'est notamment le cas de HaveIBeenPwned.com, à utiliser toutefois avec modération puisque si le service s'avère particulièrement pratique, il stocke votre adresse email et l'exploite sans respect du RGPD.

Enfin, quitte à voir son compte Google fragilisé, vous pouvez opter pour un changement radical avec une messagerie sécurisée proposant un chiffrement au repos pour l'ensemble de vos emails.