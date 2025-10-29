Depuis ses débuts en 1993, WINE, acronyme de "Wine Is Not an Emulator", a bien évolué. Cette couche de compatibilité traduit les appels système Windows (API) en appels système POSIX utilisables par Linux. Contrairement à une machine virtuelle qui émule un environnement Windows complet, WINE effectue cette traduction en temps réel, ce qui élimine les pénalités de performance et de consommation mémoire. Les bibliothèques dynamiques Windows (DLL) sont ainsi reproduites en code natif pour Linux, permettant aux applications Windows de s'exécuter sans modification du noyau Linux.​

De son côté, Proton, développé par Valve et lancé en août 2018, s'appuie sur WINE en y ajoutant des composants spécifiques pour le jeu vidéo. Cette surcouche intègre notamment DXVK, qui traduit les appels DirectX 9, 10 et 11 en Vulkan, et VKD3D-Proton pour DirectX 12. Valve maintient sa propre version de WINE avec des correctifs additionnels, certains spécifiques aux jeux, d'autres qui remontent progressivement vers le projet WINE principal. Proton s'intègre directement dans le client Steam et ne nécessite aucune configuration manuelle, contrairement à WINE qui s'utilise via le terminal.​