Près de 90% des jeux Windows fonctionnent désormais sous Linux, selon les dernières données de ProtonDB. Grâce aux travaux portés sur WINE et Proton, Linux se transforme en une plateforme de jeu de plus en plus crédible.
ProtonDB compile mensuellement les retours d'utilisateurs sur la compatibilité des jeux Windows avec Linux. Les données d'octobre 2025 confirment une tendance de fond : la barre des 90% de jeux compatibles est sur le point d'être franchie, avec seulement 10% de titres qui refusent totalement de se lancer.
Les couches de compatibilité qui rendent le jeu possible
Depuis ses débuts en 1993, WINE, acronyme de "Wine Is Not an Emulator", a bien évolué. Cette couche de compatibilité traduit les appels système Windows (API) en appels système POSIX utilisables par Linux. Contrairement à une machine virtuelle qui émule un environnement Windows complet, WINE effectue cette traduction en temps réel, ce qui élimine les pénalités de performance et de consommation mémoire. Les bibliothèques dynamiques Windows (DLL) sont ainsi reproduites en code natif pour Linux, permettant aux applications Windows de s'exécuter sans modification du noyau Linux.
De son côté, Proton, développé par Valve et lancé en août 2018, s'appuie sur WINE en y ajoutant des composants spécifiques pour le jeu vidéo. Cette surcouche intègre notamment DXVK, qui traduit les appels DirectX 9, 10 et 11 en Vulkan, et VKD3D-Proton pour DirectX 12. Valve maintient sa propre version de WINE avec des correctifs additionnels, certains spécifiques aux jeux, d'autres qui remontent progressivement vers le projet WINE principal. Proton s'intègre directement dans le client Steam et ne nécessite aucune configuration manuelle, contrairement à WINE qui s'utilise via le terminal.
Le site Boiling Steam utilise cinq catégories pour évaluer la compatibilité. Le statut Platinum désigne les jeux qui fonctionnent parfaitement sans manipulation. Le niveau Gold concerne les titres nécessitant quelques ajustements mineurs. La catégorie Silver regroupe les jeux jouables malgré des imperfections. Les classifications Bronze et Borked identifient respectivement les jeux avec des problèmes majeurs et ceux qui refusent de démarrer.
Au fil du temps, la zone rouge du graphique, représentant les jeux totalement inutilisables, s'est réduite de manière continue.
Quelques blocages techniques persistent
Certains jeux refusent explicitement Linux par décision des développeurs. C'est le cas de March of Giants qui affiche un message sans ambiguïté : "Wine, Proton, and Steam Deck are not supported by this application". D'autres titres comme le MMORPG Blade and Soul NEO ont amélioré leur compatibilité après des ajustements, même si des manipulations restent nécessaires (via l'outil protontricks qui facilite l'installation de composants Windows supplémentaires).
Les technologies anti-cheat restent le principal obstacle pour avoir une vraie parité. Ces systèmes de protection contre la triche nécessitent un accès au noyau Windows pour fonctionner, ce qui explique leur incompatibilité avec Linux. Une difficulté que les éditeurs choisissent rarement de surmonter. Cependant, cette catégorie de jeux incompatibles diminue progressivement.
La multiplication des appareils sous SteamOS (basé sur Linux), notamment via le Steam Deck et d'autres consoles portables, pourrait inciter les éditeurs à reconsidérer leur position. Valve travaille directement avec certains studios pour garantir la compatibilité dès le jour de sortie des jeux. Après le lancement du Steam Deck, l'accélération des travaux de compatibilité en 2022-2023 s'est stabilisée même si la compatibilité continue de s'améliorer.
Boiling Steam affirme : "la compatiblité n'atteint pas les 100%, mais elle s'en approche et pour les jeux qui comptent vraiment, elle pourrait se situer autour de 80% ou légèrement au-dessus. De plus, les performances des jeux sous Linux sont en moyenne meilleures sur le même type de matériel (au moins pour AMD). Le support du HDR progresse également (y compris sur les ordinateurs de bureau), et les différents éléments se mettent progressivement en place."