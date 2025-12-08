Le coupable de cette inflation galopante n'est autre que la nouvelle coqueluche de la tech. L'appétit vorace des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle a asséché les stocks mondiaux de mémoire vive, transformant ces puces en véritable or noir. La conséquence est brutale pour le grand public puisque les prix de la mémoire DRAM ont bondi de plus de 75% lors du dernier trimestre, une facture salée que les fabricants de smartphones peinent désormais à absorber.​

Cette tension sur les approvisionnements place les marques face à une équation impossible. La mémoire représentant une part cruciale du coût de fabrication, l'augmentation des tarifs des composants se traduit mécaniquement par une hausse du prix final des appareils, estimée entre 8 et 10% pour les modèles à venir. Les firmes chinoises comme Oppo ou Realme ont déjà dû revoir leurs étiquettes à la hausse, prouvant que même les champions du rapport qualité-prix ne sont pas épargnés par cette tempête économique.