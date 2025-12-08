Enterré en grande pompe par l'industrie pour des raisons esthétiques discutables, le port microSD pourrait s'offrir une résurrection inattendue. La flambée des coûts de production oblige les géants du mobile à reconsidérer ce vieil ami qu'ils avaient pourtant juré de faire disparaître.
Les constructeurs de téléphones ont la mémoire courte, mais ils savent compter. Alors que les composants électroniques atteignent des sommets tarifaires inédits en cette fin d'année 2025, la suppression du stockage extensible semble soudainement moins pertinente. Face à l'impossibilité de rogner sur les marges sans faire fuir le client, l'industrie mobile pourrait bien opérer un demi-tour stratégique aussi discret que nécessaire pour ne pas perdre la face.
L'intelligence artificielle a pris votre portefeuille en otage
Le coupable de cette inflation galopante n'est autre que la nouvelle coqueluche de la tech. L'appétit vorace des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle a asséché les stocks mondiaux de mémoire vive, transformant ces puces en véritable or noir. La conséquence est brutale pour le grand public puisque les prix de la mémoire DRAM ont bondi de plus de 75% lors du dernier trimestre, une facture salée que les fabricants de smartphones peinent désormais à absorber.
Cette tension sur les approvisionnements place les marques face à une équation impossible. La mémoire représentant une part cruciale du coût de fabrication, l'augmentation des tarifs des composants se traduit mécaniquement par une hausse du prix final des appareils, estimée entre 8 et 10% pour les modèles à venir. Les firmes chinoises comme Oppo ou Realme ont déjà dû revoir leurs étiquettes à la hausse, prouvant que même les champions du rapport qualité-prix ne sont pas épargnés par cette tempête économique.
La revanche de la carte mémoire face au stockage soudé
C'est ici que l'ironie de la situation devient savoureuse. Pour éviter de proposer des téléphones hors de prix ou de réduire leurs précieuses marges, certains fabricants envisagent sérieusement de réintroduire le tiroir microSD. L'idée est d'une simplicité biblique : vendre des appareils avec moins de stockage interne coûteux, tout en laissant à l'utilisateur le soin d'étendre la capacité à ses frais via une carte externe. Samsung, qui avait pourtant supprimé cette option de ses fleurons depuis le Galaxy S21 sous prétexte de design et d'étanchéité, pourrait bien être le premier à ravaler ses arguments marketing passés.
Ce retour en grâce sonnerait comme un aveu d'échec pour la stratégie du tout soudé, mais constituerait une excellente nouvelle pour la durabilité des terminaux. Le standard microSD Express permettrait même de garantir des débits suffisants pour ne pas brider les performances, rendant caduc l'argument de la lenteur souvent brandi par les ingénieurs. Reste à voir si les géants du secteur oseront présenter comme une nouveauté majeure une fonctionnalité qu'ils proposaient déjà par défaut il y a cinq ans.