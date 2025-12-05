La RAM est devenue ces derniers temps une denrée rare dans le monde de la tech. Ce qui provoque des déchirements jusqu'au sein de grandes sociétés, comme chez Samsung !
Ce n'est plus un secret, le marché des composants de RAM est aujourd'hui totalement phagocyté par le secteur de l'intelligence artificielle. Résultat, les prix explosent, ce qui va entraîner à la hausse les prix des consoles de jeu ou bien des smartphones. Des prix qui obligent aussi certaines grandes entreprises à revoir leurs arbitrages, ce qui peut mener à des situations assez incongrues, à l'image de ce qu'il se passe du côté de chez Samsung !
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
La division semi-conducteurs de Samsung met au régime sec la division smartphone… de Samsung
Près des deux tiers de la RAM mondiale est produite par deux entreprises sud-coréenne : SK Hynix, et Samsung. On pouvait donc s'attendre à ce que cette dernière soit, elle au moins, moins sensible à la crise mondiale de la RAM que l'on vit aujourd'hui.
Que nenni ! En effet, comme nous l'apprennent des sources industrielles du média sud-coréen Sedaily, et dont Wccftech se fait l'écho, la division semi-conducteurs de Samsung refuserait des commandes de RAM de la division électronique, en charge notamment des smartphones. En effet, au vu des prix exceptionnels atteints sur le marché pour ces composants, la division semi-conducteur préfère maximiser ses profits en en vendant le plus possible à l'extérieur.
Un contrat d'approvisionnement qui sera rediscuté tous les trois mois
La division smartphone doit donc se contenter d'un approvisionnement équivalent à juste 12 mois, alors qu'elle voulait pouvoir bénéficier de stocks dépassant largement ce seuil. Et le climat était récemment si tendu entre les deux divisions que des responsables au sommet ont dû intervenir pour négocier entre les parties.
La division smartphone devra donc, au lieu de bénéficier de larges stocks, revenir discuter tous les trois mois avec les équipes des semi-conducteurs pour obtenir de nouveaux approvisionnements. Les volumes qui seront ainsi définis devraient l'être en faisant à chaque fois la balance entre les besoins pour les smartphones, et la conjoncture du moment dans le secteur de la RAM. Il faut dire qu'en même pas un an, le prix de 12 Go de RAM LPDDR5X a plus que doublé, passant de 33 à 70 dollars. De quoi justifier certaines réticences !