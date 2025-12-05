Près des deux tiers de la RAM mondiale est produite par deux entreprises sud-coréenne : SK Hynix, et Samsung. On pouvait donc s'attendre à ce que cette dernière soit, elle au moins, moins sensible à la crise mondiale de la RAM que l'on vit aujourd'hui.

Que nenni ! En effet, comme nous l'apprennent des sources industrielles du média sud-coréen Sedaily, et dont Wccftech se fait l'écho, la division semi-conducteurs de Samsung refuserait des commandes de RAM de la division électronique, en charge notamment des smartphones. En effet, au vu des prix exceptionnels atteints sur le marché pour ces composants, la division semi-conducteur préfère maximiser ses profits en en vendant le plus possible à l'extérieur.