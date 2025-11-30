D'après les informations relayées par nos confrères de Wccftech, qui s'appuient sur les indiscrétions du leaker Jukanlosreve, l'équation est simple mais douloureuse. Apple prévoit de généraliser les 12 Go de RAM sur ses modèles Pro (et potentiellement sur toute la gamme), une mise à niveau indispensable pour faire tourner les fonctionnalités avancées d'Apple Intelligence en local sans mettre le processeur à genoux.​

Sauf que cette montée en gamme tombe au pire moment. Comme nous l'avions noté concernant la pénurie générale de mémoire, les prix des puces s'envolent et les fournisseurs comme Samsung ou Micron ne font aucun cadeau. Cupertino ne pourrait donc pas absorber ce surcoût de fabrication sans rogner sur ses précieuses marges. Résultat des courses ? Ce sera très probablement au consommateur final de passer à la caisse, avec une hausse de prix qui pourrait toucher de plein fouet les versions Pro et Pro Max, déjà onéreuses.