Si vous espériez que les marges colossales de Cupertino serviraient de bouclier contre l'inflation technique, préparez vos mouchoirs. Une fuite sérieuse indique que la facture des futurs iPhone 18 Pro risque de s'alourdir considérablement, victime collatérale d'un marché de la mémoire en pleine surchauffe.
Nous vous en parlions récemment à propos des cartes graphiques et d'AMD : le marché de la mémoire vive traverse une crise de l'offre particulièrement violente, avec des tarifs qui jouent au yoyo quotidiennement. Jusqu'ici, la Pomme parvenait à maintenir une certaine stabilité tarifaire sur ses modèles haut de gamme aux États-Unis, absorbant les fluctuations grâce à ses volumes de commande titanesques. Mais face à la nécessité technique de gonfler la fiche technique pour l'IA, cette digue semble sur le point de céder pour la cuvée 2026.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Quand la RAM dicte sa loi au portefeuille
D'après les informations relayées par nos confrères de Wccftech, qui s'appuient sur les indiscrétions du leaker Jukanlosreve, l'équation est simple mais douloureuse. Apple prévoit de généraliser les 12 Go de RAM sur ses modèles Pro (et potentiellement sur toute la gamme), une mise à niveau indispensable pour faire tourner les fonctionnalités avancées d'Apple Intelligence en local sans mettre le processeur à genoux.
Sauf que cette montée en gamme tombe au pire moment. Comme nous l'avions noté concernant la pénurie générale de mémoire, les prix des puces s'envolent et les fournisseurs comme Samsung ou Micron ne font aucun cadeau. Cupertino ne pourrait donc pas absorber ce surcoût de fabrication sans rogner sur ses précieuses marges. Résultat des courses ? Ce sera très probablement au consommateur final de passer à la caisse, avec une hausse de prix qui pourrait toucher de plein fouet les versions Pro et Pro Max, déjà onéreuses.
L'intelligence artificielle a un prix, et il est salé
Cette inflation potentielle n'est pas une surprise, c'est une suite logique. Rappelez-vous, nous évoquions déjà des changements cosmétiques ou des retards de lancement pour cette gamme, mais le cœur du problème reste l'infrastructure interne. Si vous voulez une IA générative réactive sans passer par le cloud (et donc sans latence), il faut de la mémoire unifiée rapide et en quantité.
Apple n'a plus le choix : rester à 8 Go serait un suicide technique face à la concurrence Android qui standardise déjà les 12 voire 16 Go depuis des lustres. La question n'est plus de savoir si l'iPhone va augmenter, mais de combien. Et vu que même les cartes graphiques "petit budget" ne sont plus épargnées par cette flambée des cours, l'ère du flagship abordable semble bel et bien enterrée six pieds sous terre.
Reste à voir si Apple tentera de faire passer la pilule en augmentant le stockage de base à 512 Go, histoire de justifier l'addition. D'ici là, vous avez encore un an pour économiser... ou pour décider que votre iPhone actuel fait finalement très bien l'affaire.