Selon le même média, Apple aurait demandé à Samsung d'augmenter pour la future série d'iPhone la production des puces mémoire LPDDR5X, qui servent généralement des RAM de 12 ou de 16 Go. De quoi donc laisser augurer un passage au 12 Go de RAM pour la version de base iPhone 18.

Reste maintenant à savoir si Apple souhaitera mettre l'ensemble de ses appareils sur le même niveau pour ce qui est de la RAM, ce qui aurait tendance à donner moins de raisons aux clients pour se tourner vers les versions Pro. Alors, si la firme de Cupertino veut garder une différenciation assez marquée, se pourrait-il qu'elle décide de lancer des iPhone 18 Pro avec une RAM aussi revue à la hausse, mais cette fois donc à 16 Go ? Wait and see.