La prochaine série d'iPhone pourrait bien nous réserve une jolie montée en gamme. Et ça concernerait au moins certainement l'iPhone 18 de base.
Avant la sortie de la nouvelle série d'iPhone 17, un certain nombre de rumeurs indiquaient que l'iPhone 17 de base pourrait bien arriver avec une RAM de 12 Go. Une information qui ne s'est finalement pas confirmée, l'iPhone 17 étant arrivé avec une RAM de 8 Go - ce qui, il faut le noter, n'a pas été un frein à son succès -, mais qui pourrait bien l'être l'an prochain.
12 Go de RAM pour l'iPhone 18 de base
Vous faites peut-être partie de ceux qui espéraient une RAM en hausse pour l'iPhone 17. Si c'est le cas, vous pouvez vous consoler, il semble qu'Apple ait simplement fait le choix de patienter une année supplémentaire.
En effet, si l'on en croit une information du média coréen The Bell, dont Neowin se fait l'écho, Apple aurait enfin décidé de faire le grand pas l'an prochain, et de faire monter la RAM de l'iPhone 18 à 12 Go.
Doit-on s'attendre à une montée aux 16 Go de RAM pour les iPhone 18 Pro ?
Selon le même média, Apple aurait demandé à Samsung d'augmenter pour la future série d'iPhone la production des puces mémoire LPDDR5X, qui servent généralement des RAM de 12 ou de 16 Go. De quoi donc laisser augurer un passage au 12 Go de RAM pour la version de base iPhone 18.
Reste maintenant à savoir si Apple souhaitera mettre l'ensemble de ses appareils sur le même niveau pour ce qui est de la RAM, ce qui aurait tendance à donner moins de raisons aux clients pour se tourner vers les versions Pro. Alors, si la firme de Cupertino veut garder une différenciation assez marquée, se pourrait-il qu'elle décide de lancer des iPhone 18 Pro avec une RAM aussi revue à la hausse, mais cette fois donc à 16 Go ? Wait and see.