Pour pallier les limites physiques actuelles de la DRAM traditionnelle, empiler les cellules mémoire en 3D permet d’augmenter leur capacité sans élargir la puce. Kioxia utilise des films d’oxyde de silicium et de nitrure de silicium, remplacés par un semi-conducteur à base d’oxyde, l’InGaZnO, pour former les transistors. Cette structure réduit l’espacement vertical et permet d’obtenir des cellules plus compactes. L’entreprise parle de transistors horizontaux avec un courant de conduction supérieur à 30 μA et un courant de fuite inférieur à 10⁻¹⁸ A. Ces mesures garantissent que la mémoire reste efficace même lorsque le volume de données augmente.

La technologie cible surtout les applications qui s'attachent à la densité et la consommation. Les serveurs d’IA, qui manipulent de grandes quantités de données, bénéficieront de cette DRAM plus performante. Les dispositifs IoT, souvent limités par leur consommation électrique, pourront également tirer parti de cette efficacité accrue. Pour Kioxia, l’innovation se situe autant dans le matériau utilisé que dans la méthode d’empilement des transistors. Le remplacement du silicium classique par l’oxyde semi-conducteur permet de limiter la consommation pendant les cycles de rafraîchissement. Selon les données publiées par l’entreprise, le gain énergétique est conséquent par rapport à la DRAM classique.

La firme a présenté la technologie lors de la conférence IEEE International Electron Devices Meeting à San Francisco. L’événement a permis de vérifier le fonctionnement des transistors empilés sur huit couches. Kioxia indique que ces tests confirment la fiabilité de la structure et sa capacité à traiter de gros volumes de mémoire. La densité accrue devrait réduire le coût de fabrication par gigaoctet, bien que les prix pour les utilisateurs finaux restent encore élevés pour le moment.