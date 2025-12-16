Résultat, avec une telle augmentation, les constructeurs vont devoir se résoudre à accroître leurs tarifs. Counterpoint s'attend ainsi à voir le prix moyen des smartphones croître de 6,9% l'an prochain (une hausse que la firme voyait en septembre être plutôt de 3,6%). Évidemment, le contrecoup à subir devrait être une baisse des ventes, avec plus de consommateurs dissuadés d'acheter un nouvel appareil.

Le marché devrait ainsi l'an prochain se contracter, avec un recul des ventes de l'ordre de 2,1%. Pour Counterpoint, ce devrait être les constructeurs chinois qui souffriront le plus, ces derniers étant les plus investis dans les smartphones entrée de gamme. Samsung et Apple, au contraire, devraient être les deux grands noms à pouvoir le mieux encaisser le choc.

De manière plus globale, est-il indiqué, « les fabricants de smartphones les mieux placés pour faire face aux pénuries d'approvisionnement seront ceux qui disposent d'une certaine envergure, d'un large portefeuille de produits (en particulier dans le haut de gamme) et d'une intégration verticale étroite. » Vers une année 2026 compliquée ?