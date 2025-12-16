La pénurie de RAM ne cesse de faire ressentir ses effets à travers le monde de la tech. L'an prochain, vous saurez qui accuser si le prix des smartphones augmente !
La RAM, aujourd'hui, ça coûte cher, beaucoup plus cher qu'au début de l'année - et ce, à cause des besoins titanesques de l'industrie de l'IA. Ça l'est tellement que cela peut même créer des problèmes au sein de divisions d'une même entreprise, à l'image de ce qui a pu se passer du côté de Samsung. Et cette hausse des coûts pourrait aussi être une hausse des prix à venir pour le consommateur.
Le coût des matériaux va exploser pour les constructeurs de smartphones
Le dernier rapport de Counterpoint Research alerte sur les effets de la crise de la RAM sur le secteur des smartphones. Selon le spécialiste de l'analyse des marchés tech, cette pénurie va augmenter fortement le coût des matériaux pour les smartphones produits l'an prochain.
Mais tous ne seront pas logés à la même enseigne. Cette augmentation des coûts serait ainsi déjà de près de 25% pour les modèles entrée de gamme depuis le début de l'année - contre 15% pour ceux milieu de gamme et 10% pour les haut de gamme. Counterpoint prédit que la hausse des coûts pourrait encore être de 10 à 15% jusqu'au second trimestre 2026.
Vers une hausse générale des prix de 6,9% en 2026
Résultat, avec une telle augmentation, les constructeurs vont devoir se résoudre à accroître leurs tarifs. Counterpoint s'attend ainsi à voir le prix moyen des smartphones croître de 6,9% l'an prochain (une hausse que la firme voyait en septembre être plutôt de 3,6%). Évidemment, le contrecoup à subir devrait être une baisse des ventes, avec plus de consommateurs dissuadés d'acheter un nouvel appareil.
Le marché devrait ainsi l'an prochain se contracter, avec un recul des ventes de l'ordre de 2,1%. Pour Counterpoint, ce devrait être les constructeurs chinois qui souffriront le plus, ces derniers étant les plus investis dans les smartphones entrée de gamme. Samsung et Apple, au contraire, devraient être les deux grands noms à pouvoir le mieux encaisser le choc.
De manière plus globale, est-il indiqué, « les fabricants de smartphones les mieux placés pour faire face aux pénuries d'approvisionnement seront ceux qui disposent d'une certaine envergure, d'un large portefeuille de produits (en particulier dans le haut de gamme) et d'une intégration verticale étroite. » Vers une année 2026 compliquée ?