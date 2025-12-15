Le verdict des analystes est tombé, et il a de quoi faire grincer des dents. Pour éviter de présenter une addition trop salée aux consommateurs, les constructeurs s'apprêteraient à un régime drastique. Le segment de l'entrée de gamme, qui avait fièrement adopté les 6 Go de mémoire vive comme un standard, pourrait massivement revenir à 4 Go. Un retour vers le futur involontaire qui semblait impensable il y a encore six mois.

Cette cure d'amaigrissement ne s'arrêtera pas là. Le milieu de gamme pourrait voir ses 8 Go fondre à 6 Go, et même les modèles phares pourraient reculer de 16 à 12 Go de mémoire. Les fabricants sont pris en étau. Augmenter les prix dans un marché déjà tendu est un pari risqué, mais rogner sur la mémoire affecte directement l'expérience utilisateur et la fluidité au quotidien, tout particulièrement… avec des fonctionnalités liées à cette même intelligence artificielle qui se trouve à l'origine du problème. Un choix cornélien qui donnera sans doute quelques nuits blanches aux chefs de produit.