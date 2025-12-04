Micron a décidé de sacrifier sa marque culte Crucial sur l'autel de la rentabilité, laissant les passionnés d'informatique orphelins pour mieux nourrir les serveurs affamés des géants du numérique.
C'est une rupture brutale après presque trente ans de vie commune. Micron a décidé de plaquer le grand public pour une maîtresse beaucoup plus exigeante mais infiniment plus riche, l'intelligence artificielle. Les barrettes de mémoire abordables et les disques de stockage fiables ne sont visiblement plus assez distingués pour la firme américaine. Celle-ci préfère désormais consacrer toute son attention aux centres de données gargantuesques. Le message envoyé aux consommateurs est limpide comme de l'eau de roche : ce n'est pas vous, c'est l'algorithme.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un divorce prononcé au profit des robots
Crucial incarnait ce bon vieux copain sur qui l'on pouvait toujours compter pour redonner un coup de fouet à une machine vieillissante sans avoir à vendre un rein. Cette époque révolue prendra officiellement fin en février 2026. La nostalgie ne pèse malheureusement pas bien lourd face aux bilans comptables et aux promesses de marges indécentes. Pourquoi s'embêter à vendre des composants à l'unité à des utilisateurs finaux souvent râleurs quand Google ou Microsoft commandent des palettes entières à prix d'or ?
La capacité de production mondiale bascule donc avec armes et bagages vers ces puces de haute performance destinées à faire tourner les modèles de langage. Le petit consommateur devient une simple variable d'ajustement, une nuisance presque négligeable dans cette nouvelle équation industrielle. Les usines ne tourneront plus pour que vous puissiez jouer dans de meilleures conditions, mais pour que votre assistant virtuel puisse vous répondre une seconde plus vite. C'est le triomphe froid de la logique d'entreprise sur la passion informatique.
La grande dépression du portefeuille
Préparez vos mouchoirs car la facture s'annonce particulièrement salée pour ceux qui voudront équiper leur ordinateur dans les mois à venir. Avec le départ de ce poids lourd historique, l'offre s'effondre alors même que la demande explose. Les revendeurs s'amusent déjà à changer les étiquettes de prix presque quotidiennement, transformant l'achat d'une simple barrette de mémoire vive en véritable spéculation boursière.
Ne comptez pas sur la concurrence pour venir à la rescousse. Les autres géants du secteur comme Samsung ou SK Hynix sont bien trop occupés à compter leurs bénéfices, gonflés par cette pénurie organisée. Ils délaissent eux aussi joyeusement les anciennes technologies pour se concentrer sur le marché juteux des entreprises. Les stocks fondent comme neige au soleil et personne ne semble pressé de les renouveler. Pour espérer voir une amélioration, il faudra patienter jusqu'à ce que l'hystérie collective autour de l'intelligence artificielle retombe, ou que de nouvelles usines sortent de terre aux alentours de 2027. D'ici là, monter sa propre machine relèvera du luxe, voire de l'entêtement héroïque.