Préparez vos mouchoirs car la facture s'annonce particulièrement salée pour ceux qui voudront équiper leur ordinateur dans les mois à venir. Avec le départ de ce poids lourd historique, l'offre s'effondre alors même que la demande explose. Les revendeurs s'amusent déjà à changer les étiquettes de prix presque quotidiennement, transformant l'achat d'une simple barrette de mémoire vive en véritable spéculation boursière.

Ne comptez pas sur la concurrence pour venir à la rescousse. Les autres géants du secteur comme Samsung ou SK Hynix sont bien trop occupés à compter leurs bénéfices, gonflés par cette pénurie organisée. Ils délaissent eux aussi joyeusement les anciennes technologies pour se concentrer sur le marché juteux des entreprises. Les stocks fondent comme neige au soleil et personne ne semble pressé de les renouveler. Pour espérer voir une amélioration, il faudra patienter jusqu'à ce que l'hystérie collective autour de l'intelligence artificielle retombe, ou que de nouvelles usines sortent de terre aux alentours de 2027. D'ici là, monter sa propre machine relèvera du luxe, voire de l'entêtement héroïque.