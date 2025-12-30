Comme nous le rapportions récemment sur Clubic, le marché de la mémoire vive subit une inflation brutale qui alourdit considérablement la facture de nos configurations. Si la RAM se transforme progressivement en composant de luxe, cela pourrait en effet inciter les développeurs à mieux concevoir leurs applications et logiciels.

Dans un billet publié sur LinkedIn, Tristan Nitot pointe la loi de Wirth : les logiciels ralentissent plus vite que le matériel n'accélère. Pendant des années, l'industrie a compensé un code parfois négligé par l'ajout systématique de barrettes de RAM bon marché. L'expert prend pour exemple le légendaire gestionnaire des tâches de Windows NT 4. Initialement développé par une seule personne sans les frameworks modernes, cet outil s'affichait instantanément et tournait avec une empreinte mémoire minuscule. Il affirme ainsi : "Le très simple et indispensable Windows Task Manager de Windows NT 4 (ça ne nous rajeunit pas) faisait 83 Ko à l'époque. Le même, réécrit pour Windows 11 fait 5,3 Mo, soit 64 fois plus. Pour exactement la même chose !"

Les premiers visés par cette nécessaire remise en question sont certainement nos navigateurs web. Google Chrome, notamment, est souvent critiqué pour sa lourdeur. Google privilégie le développement rapide au détriment de l'optimisation, quitte à introduire des options de mise en veille des onglets des années plus tard. Les applications basées sur Electron sont aussi en ligne de mire comme Slack ou Discord, qui prennent l'habitude de consommer la mémoire vive comme s'il s'agissait d'une ressource infinie. Chaque onglet ou conversation devient un processus distinct, accumulant des couches d'abstraction qui saturent rapidement 16 ou 32 Go de RAM. Et on ne parle pas de Photoshop, Android Studio ou Docker...