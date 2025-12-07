Discord reconnaît enfin que son application Windows peut transformer un PC fringant en machine asthmatique. Pour calmer la grogne, le service teste une solution plutôt musclée : relancer automatiquement le logiciel quand sa consommation de mémoire dépasse les 4 Go.
Le mastodonte du chat vocal et textuel confirme donc ce que beaucoup de joueurs remarquent depuis des mois, à savoir une montée en flèche de la consommation de mémoire dès que plusieurs serveurs sont ouverts. Sur certaines configurations, Discord peut ainsi occuper plus de 4 Go de RAM, au point de faire tousser Windows 11 et les jeux lancés à côté. Face à ces critiques, la société teste une fonction qui surveille la mémoire et relance l’application dès qu’elle va trop loin, histoire de libérer un peu d’oxygène à votre machine.
Quand Discord se prend pour un navigateur
Si Discord a une telle appétit, ce n’est pas uniquement la faute de vos dizaines de serveurs et de salons favoris. L’application repose sur l’environnement de développement Electron, qui embarque en gros un navigateur Chromium complet avec son moteur JavaScript, le tout emballé dans une seule fenêtre de chat. Résultat, chaque onglet, chaque composant de l’interface et chaque extension interne consomment leur part de mémoire, comme dans un véritable navigateur moderne.
Dans un scénario présenté comme « normal », Discord tourne déjà autour du gigaoctet de mémoire vive, mais ce chiffre grimpe facilement quand l’outil reste ouvert pendant des heures, entre appels vocaux, partages d’écran et navigation entre serveurs. Les développeurs ont d’ailleurs reconnu l’existence de fuites mémoire, ces zones de RAM qui ne sont jamais rendues au système, et disent en avoir corrigé neuf cas différents ces derniers mois, avec à la clé environ 5% de mémoire en moins consommée par les utilisateurs les plus gourmands. On est encore loin d’un client léger, mais au moins le sujet n’est plus sous le tapis.
Pour limiter la casse, Discord expérimente donc un garde-fou assez direct : si l’application dépasse 4 Go de mémoire et que certaines conditions sont réunies, elle se ferme puis se relance automatiquement. Ce redémarrage ne se produit que si vous êtes absent du clavier depuis au moins une demi-heure, que Discord tourne depuis plus d’une heure et qu’aucun appel vocal ou vidéo n’est en cours, afin d’éviter les coupures en pleine partie ou réunion. Le tout n’a lieu qu’une fois par période de 24 heures, histoire de ne pas transformer votre barre des tâches en manège permanent.
Un cache-misère… en attendant mieux
Sur le papier, cette relance automatique a quelque chose de rassurant : l’application se remet à zéro, la mémoire est nettoyée et votre PC respire un peu mieux. Dans les faits, la solution ressemble surtout à un cache-misère, qui contourne l’architecture lourde plutôt que de la repenser. La dépendance à Electron reste au cœur du problème, et Discord n’est pas le seul dans ce cas : des applications comme Teams ou la nouvelle version de WhatsApp pour Windows suivent le même chemin, avec des consommations dépassant parfois le gigaoctet en simple arrière-plan.
Le contexte ne joue pas vraiment en faveur des utilisateurs, puisque les prix de la mémoire vive sont repartis à la hausse, ce qui complique l’option « rajouter 16 Go et ne plus y penser » pour beaucoup de configurations. Entre des logiciels toujours plus lourds et des composants plus coûteux, les machines modestes se retrouvent rapidement à genoux, surtout quand plusieurs services de ce type tournent en même temps. Dans ce paysage, Discord a au moins le mérite d’admettre ses excès et de communiquer sur ses correctifs et expérimentations, là où d’autres logiciels restent silencieux.
Reste une question qui dépasse largement le cas de Discord : combien de temps les utilisateurs accepteront-ils que des applications de chat se comportent comme de véritables navigateurs surdimensionnés, avec tout ce que cela implique pour la consommation de ressources. Entre optimisations progressives, éventuels clients plus légers à l’avenir et choix techniques à revoir, la prochaine manche se jouera autant dans le code que dans la patience des joueurs et des utilisateurs quotidiens.