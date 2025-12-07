Si Discord a une telle appétit, ce n’est pas uniquement la faute de vos dizaines de serveurs et de salons favoris. L’application repose sur l’environnement de développement Electron, qui embarque en gros un navigateur Chromium complet avec son moteur JavaScript, le tout emballé dans une seule fenêtre de chat. Résultat, chaque onglet, chaque composant de l’interface et chaque extension interne consomment leur part de mémoire, comme dans un véritable navigateur moderne.

Dans un scénario présenté comme « normal », Discord tourne déjà autour du gigaoctet de mémoire vive, mais ce chiffre grimpe facilement quand l’outil reste ouvert pendant des heures, entre appels vocaux, partages d’écran et navigation entre serveurs. Les développeurs ont d’ailleurs reconnu l’existence de fuites mémoire, ces zones de RAM qui ne sont jamais rendues au système, et disent en avoir corrigé neuf cas différents ces derniers mois, avec à la clé environ 5% de mémoire en moins consommée par les utilisateurs les plus gourmands. On est encore loin d’un client léger, mais au moins le sujet n’est plus sous le tapis.