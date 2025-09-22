Microsoft Edge a beaucoup évolué ces dernières années, c’est vrai. Plus rapide, mieux intégré à Windows, il embarque aussi de plus en plus d’options. En revanche, comme la plupart des navigateurs Chromium, il a un faible pour la mémoire vive, ce que les ouvreurs compulsifs d’onglets reconnaîtront sans mal. Et sur un PC doté de 8 Go de RAM ou moins, ce penchant peut vite plomber les performances, ralentir le système ou faire souffrir les applications ouvertes en arrière-plan.

C’est en partie pour cette raison que Redmond avait, dès 2024, expérimenté un outil destiné à calmer les ardeurs de son navigateur. Aujourd’hui disponible dans toutes les versions récentes, ce limiteur aide à contenir l’appétit d’Edge et à éviter qu’il ne monopolise toutes les ressources du système, y compris pendant vos sessions de jeu, sans avoir à fermer vos onglets ni à surveiller le gestionnaire de tâches.