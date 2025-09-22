Edge adore la RAM, mais le saviez-vous ? Il cache aussi un bouton pour se tenir tranquille. Si vous ne l’avez jamais essayé, c’est le moment de lui rappeler les bonnes manières.

Vous n’avez toujours pas activé le limiteur de mémoire dans Microsoft Edge ? Vous ratez quelque chose. © Microsoft

Testé en version Canary il y a plus d’un an, puis un peu oublié, le limiteur de mémoire d’Edge reste pourtant l’un des réglages les plus utiles, aussi bien pour les configs modestes que pour les machines capables d’encaisser (presque) sans broncher des usages plus intensifs. Facile à activer, il fixe un plafond à la consommation de RAM du navigateur et sait même s’adapter automatiquement quand vous jouez. Si vous n’y avez jamais jeté un œil, c’est le moment de lui donner sa chance.

Edge et la mémoire, un vieux couple turbulent

Microsoft Edge a beaucoup évolué ces dernières années, c’est vrai. Plus rapide, mieux intégré à Windows, il embarque aussi de plus en plus d’options. En revanche, comme la plupart des navigateurs Chromium, il a un faible pour la mémoire vive, ce que les ouvreurs compulsifs d’onglets reconnaîtront sans mal. Et sur un PC doté de 8 Go de RAM ou moins, ce penchant peut vite plomber les performances, ralentir le système ou faire souffrir les applications ouvertes en arrière-plan.

C’est en partie pour cette raison que Redmond avait, dès 2024, expérimenté un outil destiné à calmer les ardeurs de son navigateur. Aujourd’hui disponible dans toutes les versions récentes, ce limiteur aide à contenir l’appétit d’Edge et à éviter qu’il ne monopolise toutes les ressources du système, y compris pendant vos sessions de jeu, sans avoir à fermer vos onglets ni à surveiller le gestionnaire de tâches.

Comment activer le limiteur de mémoire dans Edge

Avant toute chose, vérifiez que votre navigateur est bien à jour en tapant edge://settings/help dans la barre d’adresse.

Vérifiez que vous tournez sur une version à jour de Microsoft Edge. © Clubic

Ouvrez ensuite le menu des Réglages () en haut à droite puis cliquez sur Paramètres. Dans la colonne de gauche, choisissez Système et performances, puis Performances (vous pouvez aussi accéder directement à edge://settings/system/managePerformance).

Rendez-vous dans les paramètres de performances de Microsoft Edge. © Clubic

Cochez l’option Activer les contrôles de la ressource. Un menu supplémentaire apparaît : il permet de définir la quantité maximale de mémoire que le navigateur est autorisé à utiliser, de 1 Go jusqu’à la capacité totale de votre machine. Vous pouvez aussi préciser quand cette limite doit s’appliquer : en permanence ou seulement pendant vos sessions de jeu.

Activez les contrôles de ressources et réglez la quantité de RAM allouée au navigateur. © Clubic

Attention toutefois, si vous fixez un seuil trop bas, Edge peut se montrer moins réactif ou recharger des onglets pour libérer de la mémoire. Pour équilibrer les choses, pensez à activer le mode veille pour les onglets, de manière à décharger automatiquement les pages inactives. N’hésitez donc pas à tester plusieurs configurations pour trouver le compromis idéal entre fluidité et économie de RAM.

Gardez aussi en tête que ce limiteur n’est pas un bouton magique : il aide à mieux répartir la mémoire, mais il ne transformera pas un PC mollasson à cause d’une config un peu juste en foudre de guerre. Si votre machine tire la langue malgré tout, jetez un œil aux applis qui se lancent au démarrage et/ou autorisées à tourner en arrière-plan pour libérer plus efficacement vos ressources.

