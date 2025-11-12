Ce choix technique a des conséquences très concrètes pour des millions d'utilisateurs dont les machines ne sont pas des foudres de guerre. Voir une simple fenêtre de discussion monopoliser autant de ressources a de quoi faire grincer des dents, surtout quand on sait que des solutions plus élégantes existaient jusqu'à présent.

Le plus piquant dans cette histoire ? C'est qu'au même moment, Meta déploie avec fierté une véritable application native pour l'Apple Watch. Les possesseurs de la montre connectée d'Apple peuvent désormais envoyer des messages vocaux et consulter leur historique directement depuis leur poignet, une expérience fluide et parfaitement intégrée. Il y aurait donc les utilisateurs « premium », qui méritent une application soignée sur leur montre, et les autres, la masse des utilisateurs sur Windows, qui devront se contenter d'une version au rabais.​