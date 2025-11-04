Jusqu’ici, le chiffrement de bout en bout des sauvegardes existait déjà, mais reposait sur une clé de 64 caractères ou sur un mot de passe que l’on ne saisissait qu’à de très rares occasions. Un procédé solide, mais peu pratique, qui rendait la restauration hasardeuse pour quiconque avait oublié sa clé. Les passkeys visent à lever ce frein en s’appuyant sur la biométrie ou le code de déverrouillage de l’appareil. On récupère son historique depuis Google Drive ou iCloud sans effort particulier, et l’opération devient nettement moins anxiogène au moment de changer de smartphone.

Cette avancée n’efface toutefois pas l’un des principaux écueils de l’application, puisque les sauvegardes ne sont toujours pas chiffrées par défaut. Pour les protéger, il faut fouiller dans les réglages, activer manuellement l’option, puis vérifier qu’elle fonctionne bien. Une étape que beaucoup ne franchiront jamais, faute d’en connaître l’existence, ce qui limite de fait le bénéfice réel aux utilisatrices et utilisateurs déjà habitués à manipuler les paramètres de sécurité. Pour les autres, les conversations continueront d’être hébergées sur iCloud ou Google Drive sans protection renforcée.

Le tableau se complique encore lorsqu’on tient compte de l’autre partie de la conversation. Même si vous activez le chiffrement de vos propres sauvegardes, rien n’empêche vos messages de se retrouver en clair dans celles de votre interlocuteur ou interlocutrice, si la personne n’a pas activé l’option de son côté. Une vulnérabilité silencieuse, qui réduit mécaniquement la portée du dispositif dès qu’il sort du cadre individuel.

À cela s’ajoute enfin un déploiement volontairement progressif, sans calendrier précis annoncé, qui laisse planer un doute sur sa disponibilité prochaine à grande échelle.