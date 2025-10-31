Les sauvegardes de WhatsApp permettent de sécuriser les messages, photos et notes vocales accumulés au fil des échanges et stockés dans le cloud. En réalité, on y accède principalement lorsque l'on change de smartphone, à l'installation de l'application. Pas facile pour tout le monde, donc, de retenir ce mot de passe saisi de manière très occasionnelle. Or si vous l'avez oublié, impossible de récupérer ce précieux historique.

Avec les passkeys - ou clé d'accès - le processus devient bien plus simple et plus sécurisé.​ Au lieu de retenir un mot de passe ou une clé de 64 caractères, une passkey permet d'effectuer une authentification via la biométrie ou le code de déverrouillage de l'appareil. En pratique, pour restaurer une sauvegarde chiffrée sur un nouveau téléphone, il suffit donc de scanner son visage, son empreinte digitale ou de saisir le code de déverrouillage habituel.

En termes de sécurité, WhatsApp cantonne toujours cette archive à iCloud sur iOS et Google Drive sur Android, impossible de choisir un espace de stockage personnalisé. Toutefois, puisque ces sauvegardes restent chiffrées de bout en bout, même si une personne réussit à accéder à votre compte Google ou Apple, elle ne sera pas en mesure de déchiffrer les contenus.

On pourrait cependant avancer que les passkeys sont un bon moyen de passer outre les spywares de type keyloggers enregistrant chacune de vos frappes au clavier et pouvant donc potentiellement réussir à récupérer le mot de passe de votre sauvegarde.

Le déploiement des clés d'accès se fait de manière progressive au cours des prochaines semaines. Pour vérifier si l'option est déjà active sur votre smartphone, rendez-vous dans Paramètres, puis Discussions, Sauvegarde des discussions et Sauvegarde chiffrée de bout en bout.