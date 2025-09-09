Chez WhatsApp, les sauvegardes des messages et médias sont effectuées de manière chiffrée sur Google Drive ou iCloud. De son côté, Signal a développé sa propre infrastructure, un projet couteux pour une entité à but non lucratif. Pour couvrir ces frais, Signal annonce le lancement d'un abonnement facturé 1,99 dollar par mois pour bénéficier de 100 Go d'espace permettant de stocker messages, médias et fichiers partagés sur des serveurs internes de manière indéfinie.

Signal ajoute qu'il sera possible de bénéficier de ces sauvegardes gratuitement avec un plafond de 100 Mo d'espace et pour une durée maximale de 45 jours. Dans tous les cas, ces backup sont optionnels. Il faudra se rendre au sein des paramètres de la messagerie pour activer cette nouveauté.

Avant un déploiement général, les utilisateurs d'Android peuvent d'ores et déjà retrouver cet abonnement au sein de la version bêta de la messagerie.