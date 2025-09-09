La fondation Signal, éditant sa messagerie sécurisée éponyme, annonce le lancement d'une nouvelle formule d'abonnement pour la sauvegarde de vos messages et médias.
Signal a été créée en 2018 par Moxie Marlinspike et Brian Acton, l’un des cofondateurs de WhatsApp. Ce dernier a quitté WhatsApp après son acquisition par Facebook. Il a personnellement investi 50 millions de dollars pour permettre le lancement et le développement initial de la fondation. Chaque année, l'application lance un appel aux dons. Mais pour la première fois, elle introduit un modèle économique.
Un premier abonnement pour Signal
Chez WhatsApp, les sauvegardes des messages et médias sont effectuées de manière chiffrée sur Google Drive ou iCloud. De son côté, Signal a développé sa propre infrastructure, un projet couteux pour une entité à but non lucratif. Pour couvrir ces frais, Signal annonce le lancement d'un abonnement facturé 1,99 dollar par mois pour bénéficier de 100 Go d'espace permettant de stocker messages, médias et fichiers partagés sur des serveurs internes de manière indéfinie.
Signal ajoute qu'il sera possible de bénéficier de ces sauvegardes gratuitement avec un plafond de 100 Mo d'espace et pour une durée maximale de 45 jours. Dans tous les cas, ces backup sont optionnels. Il faudra se rendre au sein des paramètres de la messagerie pour activer cette nouveauté.
Avant un déploiement général, les utilisateurs d'Android peuvent d'ores et déjà retrouver cet abonnement au sein de la version bêta de la messagerie.
Comment fonctionnent ces sauvegardes ?
Signal rappelle que son infrastructure “zero-knowledge” isole chaque archive de toute donnée relative à l’utilisateur ou au paiement. L'utilisateur recevra un code de récupération de 64 caractères généré localement sur son smartphone. Seule cette clé permettra de déverrouiller la sauvegarde. Ce code n’est jamais transmis aux serveurs de la fondation. Cela signifie aussi qu'en cas de perte de ce code, il sera impossible de récupérer les conversations.
L’archivage s’effectue quotidiennement, chaque nouvelle sauvegarde remplaçant la précédente. Signal précise que le mécanisme n'inclura pas vos messages éphémères ou supprimés au cours des dernières 24h. Les développeurs projettent par ailleurs d’ouvrir prochainement la possibilité d’effectuer des exports vers d’autres espaces de stockage choisis par l’utilisateur, mais aussi de pouvoir migrer ces échanges entre iOS, Android et le client de bureau.
À l'heure actuelle, il est possible d'effectuer des backups manuels via des applications tierces comme Signal Export, SigTop ou Signalbackup-tools. À noter que même si ces derniers affichent une certaine transparence en publiant leur code source sur GitHub, il ne s'agit pas d'outils officiels.