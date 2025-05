Interrogé par 404Media, le pirate affirme : "je dirais que le processus en entier a duré entre 15 et 20 minutes (...) Ce n'était vraiment pas très difficile". Il explique avoir pu récupérer des fragments de conversations actives, dont certaines impliquaient des responsables politiques américains, des employés de la douane, la police municipale de Washington DC ou encore des salariés de géants de la crypto comme Coinbase et Galaxy Digital.

Dans une vidéo publiée sur YouTube et désormais retirée, TeleMessage affirme que son service n'altère pas la sécurité de Signal et conserve le chiffrement de bout en bout des communications. "La seule différence est que la version TeleMessage capture tous les messages Signal entrants et sortants à des fins d’archivage", expliquait ainsi l'entreprise israélienne.

De son côté, la fondation Signal explique qu'elle n'est pas en mesure de garantir le niveau de confidentialité et de sécurité des versions non officielles de Signal. Et de toute évidence, TeleMessage n'a pas pris les mesures nécessaires pour conserver le chiffrement initial.