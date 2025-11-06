C'est officiel, une application WhatsApp est enfin disponible sur les Apple Watch. Et il y a des chances qu'elle soit compatible avec votre montre connectée !
À la fin du mois dernier, nous vous évoquions la mise à l'essai d'une toute première application WhatsApp dédiée aux Apple Watch. Et il semble que ç'ait été une phase de finalisation, puisque très vite derrière, WhatsApp annonçait le déploiement officiel de cette app. Et si vous voulez savoir si vous allez pouvoir en bénéficier, il vous suffit de jeter un œil à la liste des Apple Watch compatibles, qui se retrouve juste un peu en dessous.
L'application WhatsApp débarque enfin officiellement sur Apple Watch
Vous n'utiliserez plus jamais WhatsApp de la même façon sur Apple Watch. Avec la nouvelle application qui débarque, vous n'aurez plus à vous cantonner à simplement lire ou répondre à des messages. Le champ des possibles vous est dorénavant ouvert.
Il sera ainsi notamment possible avec cette nouveauté de :
- Lire des messages entiers, même les plus longs ;
- Recevoir les notifications d'appel de son iPhone ;
- Envoyer des messages vocaux ;
- Émettre des réactions rapides aux messages ;
- Consulter l'historique des discussions.
De nombreux modèles sont compatibles avec cette première app
À noter que si vous souhaitez pouvoir faire fonctionner l'application sur votre Apple Watch, il est nécessaire d'avoir au moins la version WatchOS 10 du système d'exploitation d'Apple sur votre montre. Et enfin, il faudra avoir autour du poignet une des montres compatibles. Heureusement, à ce niveau, l'inventaire est large, puisqu'il commence à partir de l'Apple Watch Series 4. Voici la liste complète :
- Apple Watch Series 4 ;
- Apple Watch Series 5 ;
- Apple Watch Series SE ;
- Apple Watch Series 6 ;
- Apple Watch Series 7 ;
- Apple Watch Series 8 ;
- Apple Watch SE 2 ;
- Apple Watch Ultra ;
- Apple Watch Series 9 ;
- Apple Watch Ultra 2 ;
- Apple Watch Series 10 ;
- Apple Watch Series 11 ;
- Apple Watch SE 3 ;
- Apple Watch Ultra 3.