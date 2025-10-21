OnePlus prépare une petite révolution : avec la prochaine version d’OxygenOS, il sera possible de connecter une Apple Watch à un smartphone Android. Une première qui pourrait enfin rendre les montres d’Apple un peu moins exclusives à l’écosystème iPhone.
Depuis toujours, l’Apple Watch est restée un bastion fermé de l’écosystème iOS. Contrairement à la plupart des montres connectées du marché, elle ne peut être configurée et utilisée qu’avec un iPhone. Mais cela pourrait bientôt changer : des indices découverts dans la bêta d’OxygenOS 16 suggèrent que OnePlus travaille à une compatibilité inédite entre Android et l’Apple Watch. Les équipes d’Android Authority ont en effet analysé le code de la dernière version du système et découvert plusieurs références explicites à un module « Apple Watch pairing ». Ce composant semble conçu pour permettre l’association d’une montre Apple via Bluetooth, sans passer par l’app iOS habituelle.
Une intégration plus poussée de l'Apple Watch avec les smartphones OnePlus via une app
Si cette fonctionnalité venait à être officialisée, OnePlus deviendrait le premier constructeur Android à proposer un tel pont entre les deux écosystèmes. Jusqu’ici, toute tentative d’utiliser une Apple Watch sur Android se heurtait à un mur : sans iPhone pour la configurer, la montre ne pouvait ni recevoir de notifications, ni synchroniser la santé ou les activités.
Le code d’OxygenOS 16, et plus précisément de l'application OHealth, laisse entrevoir une approche différente. Plutôt que de contourner iOS, OnePlus semble vouloir établir une couche de compatibilité native, capable de gérer la synchronisation de données de base (notifications, rythme cardiaque, activités). Pour associer la montre, il faudrait installer une application OnePlus sur l'Apple Watch, valider la connexion depuis le smartphone et le tour serait joué.
Cette fuite s’ajoute à une série d’autres fonctions repérées dans OxygenOS 16, centrées sur les usages quotidiens et la domotique. Le système inclut désormais un « Door Access » permettant d’utiliser l'Apple Watch pour déverrouiller certaines portes compatibles NFC, avec un protocole qui pourrait être développé par le constructeur.
L'interface supposée d'appairage de l'Apple Watch via l'app OnePlus ©Android Authority
OnePlus veut se placer au centre d'un écosystème ouvert
OnePlus semble ainsi miser sur un écosystème plus fluide et universel, où les appareils de marques différentes peuvent être associés nativement. OnePlus serait la clé de voute de l'ensemble de l'installation de la maison, ainsi que des appareils connectés associés. Une philosophie à contre-courant d’Apple, qui mise sur un écosystème fermé, et qui pourrait séduire les utilisateurs frustrés par ces limitations logicielles.
Aucune date officielle n’a encore été donnée pour la sortie d’OxygenOS 16, mais la version stable est attendue dans le courant de l’hiver 2025. Si la prise en charge de l’Apple Watch est confirmée, ce serait un véritable coup d’éclat pour OnePlus, et peut-être le premier signe d’une nouvelle ère d’interopérabilité entre Android et iOS.