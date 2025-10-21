Si cette fonctionnalité venait à être officialisée, OnePlus deviendrait le premier constructeur Android à proposer un tel pont entre les deux écosystèmes. Jusqu’ici, toute tentative d’utiliser une Apple Watch sur Android se heurtait à un mur : sans iPhone pour la configurer, la montre ne pouvait ni recevoir de notifications, ni synchroniser la santé ou les activités.

Le code d’OxygenOS 16, et plus précisément de l'application OHealth, laisse entrevoir une approche différente. Plutôt que de contourner iOS, OnePlus semble vouloir établir une couche de compatibilité native, capable de gérer la synchronisation de données de base (notifications, rythme cardiaque, activités). Pour associer la montre, il faudrait installer une application OnePlus sur l'Apple Watch, valider la connexion depuis le smartphone et le tour serait joué.

Cette fuite s’ajoute à une série d’autres fonctions repérées dans OxygenOS 16, centrées sur les usages quotidiens et la domotique. Le système inclut désormais un « Door Access » permettant d’utiliser l'Apple Watch pour déverrouiller certaines portes compatibles NFC, avec un protocole qui pourrait être développé par le constructeur.