C'est une nouvelle qui devrait plaire aux porteurs d'Apple Watch. Une application officielle de WhatsApp va enfin débarquer du côté de la montre connectée d'Apple.
C'était un cas qui obligeait à être inventif, et à chercher des alternatives. Alors que WhatsApp est l'application de messagerie la plus populaire au monde, elle n'avait pourtant pas droit à une application officielle sur l'Apple Watch. En conséquence, jusqu'à aujourd'hui, les interactions étaient limitées quand vous receviez une notification de réception d'un message WhatsApp sur votre montre. Mais ça devrait changer à l'avenir.
Une application WhatsApp pour Apple Watch mise à l'essai
L'amélioration de l'écosystème WhatsApp continue, encore et encore. Cette fois, ça passe par Meta qui vient de fournir à ses utilisateurs Tesflight une application WhatsApp dédiée à l'Apple Watch, comme nous l'apprend MacRumors. Pour rappel, Testflight est le service en ligne pour l'installation et le test d'applications mobiles destiné à l'environnement iOS.
Cette application s'inscrit dans le cadre d'un déploiement le plus large possible de WhatsApp pour les appareils d'Apple. Au printemps dernier, l'application avait déjà vécu une première avec son arrivée cette fois du côté des tablettes iPad, résultat de plusieurs années de développement.
La présence d'un iPhone restera nécessaire
Cette application WhatsApp devrait permettre aux utilisateurs de multiplier les interactions. Il sera ainsi notamment possible d'ouvrir les notifications afin d'envoyer une réponse rapide, de consulter vos derniers messages, de parcourir la liste des conversations, de réagir avec un émoji grâce à un appui prolongé, ou de répondre directement par message écrit ou vocal. Autre avancée, l'utilisateur pourra décider d'envoyer par lui-même un message.
Reste tout de même, et c'est un petit bémol, qu'il s'agit ici d'une application compagnon, puisqu'il sera nécessaire d'avoir un iPhone appareillé à proximité pour pouvoir l'utiliser. Mais on peut imaginer que c'est un simple premier pas, et que des améliorations dans le domaine pourront arriver au fil des mois et des années.