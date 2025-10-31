L'amélioration de l'écosystème WhatsApp continue, encore et encore. Cette fois, ça passe par Meta qui vient de fournir à ses utilisateurs Tesflight une application WhatsApp dédiée à l'Apple Watch, comme nous l'apprend MacRumors. Pour rappel, Testflight est le service en ligne pour l'installation et le test d'applications mobiles destiné à l'environnement iOS.

Cette application s'inscrit dans le cadre d'un déploiement le plus large possible de WhatsApp pour les appareils d'Apple. Au printemps dernier, l'application avait déjà vécu une première avec son arrivée cette fois du côté des tablettes iPad, résultat de plusieurs années de développement.