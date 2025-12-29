Car sur Windows 11, voilà déjà un moment que le recours aux technologies web ne relève plus du détail. Microsoft s’appuie désormais massivement sur WebView2, un composant basé sur Chromium et intégré au système, pour afficher des interfaces web au sein d’applications Windows, comme Teams, les widgets, le nouvel Outlook ou l’application Copilot. Dans le même temps, les grands éditeurs multiplient les clients Electron qui embarquent leur propre moteur Chromium, à l’image de Discord ou, pendant longtemps, WhatsApp.

Sur le plan industriel, le raisonnement se tient. Miser sur une interface web permet de partager une base de code entre plusieurs plateformes, d’accélérer les cycles de développement et de déployer des mises à jour sans toucher aux fondations du système. À l’échelle de Windows et de ses centaines de millions de machines actives, l’argument pèse lourd, vous en conviendrez.

Jusqu’à présent, ce recours aux technologies web concernait essentiellement des applications en périphérie du système. Des logiciels à part entière, identifiables comme tels, dont l’architecture interne importait finalement assez peu tant que les usages suivaient. Mais depuis quelque temps, ce choix technique s’étend à des éléments beaucoup plus centraux de l’interface, que l’on considérait encore récemment comme pleinement natifs.

C’est par exemple le cas de la barre de recherche, quand bien même la recherche web serait désactivée, tout comme de la nouvelle vue Agenda du centre de notifications. Des fonctionnalités que Windows 10 prenait en charge via ses propres composants d’interface, et que Windows 11 traite désormais de manière plus hybride, mêlant code système et éléments web intégrés.