La première source de confusion tenait à la formulation elle-même. « Éliminer toute ligne de C et de C++ de Microsoft » pouvait difficilement être lu comme un simple chantier isolé. Windows repose en grande partie sur ces langages, du noyau à de nombreuses briques de l’API. Pour beaucoup, le lien s’est fait immédiatement.

Mais ce qui a également fait mouche, c’est la phrase « 1 ingénieur, 1 mois, 1 million de lignes de code ». Lue telle quelle, elle donnait l’impression d’un plan déjà structuré, avec une cadence affichée et un horizon clair. Difficile, dans ces conditions, d’y voir uniquement un projet exploratoire.

Un autre détail a pesé dans cette lecture. Le message utilisait à plusieurs reprises le pronom « notre ». Galen Hunt parlait de « notre stratégie », de « nos plus grandes bases de code » et d’un déploiement à grande échelle « au sein de Microsoft ». Pour certains lecteurs et médias, ce choix de mots donnait à penser qu’il s’exprimait au nom de l’entreprise dans son ensemble, et pas seulement de son équipe.

L’offre d’emploi renforçait encore cette impression. Le poste demandait plusieurs années d’expérience en Rust, que Microsoft apprécie déjà pour ses pilotes, ainsi que des compétences en systèmes, compilateurs ou systèmes d’exploitation. Et lorsque l’on associe ce type de profil à un objectif affiché sur des millions de lignes de code, l’idée d’un chantier lié à Windows s’impose presque d’elle-même, même si le nom du système n’apparaissait nulle part.

Enfin, le statut de l’auteur comptait. Galen Hunt n’est pas un ingénieur junior ni un intervenant extérieur. Il occupe un poste senior et travaille sur des projets de recherche d’envergure chez Microsoft. Lorsqu’un ingénieur de ce niveau s’exprime publiquement avec un tel niveau de détail, beaucoup y voient une orientation validée en interne.