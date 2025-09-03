brice_wernet

C’est très commercial de le présenter comme cela.

Rust est intéressant pour assurer l’usage de la mémoire et simplifier la parallélisation. Il devrait permettre des gains intéressants en termes de portabilité et d’exécution multicoeurs.

Pour la plupart des usages en pilote, Rust améliore à peine la sécurité de la mémoire en fait.

Rust n’influe en rien sur les bugs de synchro avec le matériel, et ne protège pas d’une attaque BYOVD (puisque du coup on injecte un pilote…)

Sans compter que souvent, l’attaque ne passe pas par la partie pilote, mais par une partie « compagnon » (un service, voire un composant en mode utilisateur qui a la confiance du pilote).

Et non, le kernel linux n’est pas « porté » sur Rust, mais Rust, dans une version très limitée, est acceptée pour contribuer au noyau.

A noter que les l’effort sur les pilotes concerne toutes les machines, mais les pilotes qui sont en réécriture sont surtout côté serveur ou ARM.