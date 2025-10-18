Dans un récent billet de blog, l'équipe de sécurité de Microsoft dresse un constat d'une acuité surprenante : le navigateur est devenu « l'espace de travail universel ». Une évidence pour quiconque observe le secteur depuis dix ans, mais une révélation pour la firme de Redmond. Le document explique doctement que le périmètre de sécurité traditionnel, celui des réseaux d'entreprise, a volé en éclats. La nouvelle ligne de front, c'est le navigateur, ce carrefour où se croisent applications en ligne, intelligence artificielle et données du cloud.

Les pirates, eux, n'ont pas attendu ce rapport pour l'intégrer. Microsoft dresse la liste des menaces modernes qui ciblent nos navigateurs : un hameçonnage (phishing) de plus en plus sophistiqué, des techniques d'ingénierie sociale redoutables, et surtout, des attaques par consentement OAuth malveillantes. Cette dernière technique est particulièrement sournoise : elle ne cherche pas à infecter votre machine, mais à vous faire approuver, via une fenêtre d'autorisation à l'apparence légitime, un accès à vos données par une application malveillante. C'est comme donner les clefs de sa maison à un cambrioleur sous prétexte qu'il porte un uniforme de postier.

Microsoft pointe également du doigt les extensions de navigateur et les nouvelles interfaces de programmation (API) comme autant de portes d'entrée potentielles. En somme, le navigateur est devenu une véritable passoire si l'on n'y prend pas garde. Merci pour l'information, Microsoft.