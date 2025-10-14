Cet été, Microsoft a mené une enquête et découvert une série d’attaques combinant ingénierie sociale et vulnérabilités logicielles. Les cybercriminels incitaient les utilisateurs à recharger des pages frauduleuses en mode IE. Sauf que Microsoft n'a même pas pris la peine de sécuriser ce mode spécifique. Alors même si ce dernier est encapsulé au sein de Edge - qui bénéficie d'une base Chromium moderne et sécurisée - il offrait un environnement beaucoup moins protégé que les standards des navigateurs Web actuels.

La manipulation ouvrait alors une brèche au sein de Chakra, le moteur JavaScript d'Internet explorer. Cette faille reste ouverte pendant des années autorisait l’exécution à distance de code malveillant, puis une escalade de privilèges, donnant ainsi un accès complet à la machine infectée.​ Pour peu que cette dernière soit connectée au réseau de l'entreprise... il devient facile de récupérer des informations sensibles ou de déployer un ransomware.