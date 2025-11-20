Après des années de bouderie, Microsoft redonne enfin aux utilisateurs de Windows 11 une fonction qu'ils n'auraient jamais dû perdre. L'agenda fait son grand retour dans la barre des tâches, pour le plus grand bonheur des organisés qui s'impatientaient depuis 2021.
Les nostalgiques de Windows 10 peuvent sécher leurs larmes. Depuis le lancement de Windows 11, cliquer sur l'horloge n'offrait qu'un calendrier désespérément vide, une coquille sans âme comparée à son prédécesseur. Une décision qui avait fait grincer bien des dents, mais Microsoft semble avoir enfin entendu la clameur populaire.
Le mea-culpa de Microsoft
À l'époque, la firme de Redmond avait tenté de justifier ce retrait par la promotion du nouveau volet des widgets. Force est de constater que la pilule n'est jamais passée auprès d'une communauté habituée à l'efficacité de l'ancien système, qui permettait de voir ses rendez-vous d'un seul coup d'œil.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Quatre ans plus tard, le géant américain fait son mea culpa et annonce le retour de la « vue Agenda ». Intégrée au centre de notifications, elle listera les prochains événements de manière claire et accessible, mettant fin à une frustration de longue date.
Une modernisation sous le signe de l'intelligence artificielle
Mais ne vous attendez pas à un simple copier-coller du passé. Cette nouvelle version, connectée à Outlook, permettra de rejoindre une réunion d'un clic et même de solliciter l'assistant Copilot pour préparer ses rendez-vous, une petite touche de modernité pour se faire pardonner.
Il faudra cependant faire preuve d'un peu de patience. Les premiers essais sont attendus pour décembre 2025 via le programme Insider, avant un déploiement plus large prévu pour 2026. On n'est plus à quelques mois près, n'est-ce pas ?
Ce rétropédalage, bien que tardif, est une petite victoire pour les utilisateurs qui réclamaient cette fonction à cor et à cri. Il aura fallu que des applications tierces payantes viennent combler le vide pour que Microsoft se décide enfin à corriger ce qui ressemblait à une véritable erreur de parcours.