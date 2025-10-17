Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas ? Après quatre longues années d'attente, Microsoft se décide enfin à corriger une régression de Windows 11 qui rendait fous les adeptes du multi-écran. Le centre de notifications est de nouveau accessible partout, pour tout le monde.
Souvenez-vous. Nous sommes en 2021, Windows 11 débarque avec son design épuré et sa barre des tâches centrée. Mais pour les millions d'entre nous qui travaillent avec deux moniteurs ou plus, la douche est froide. Une fonctionnalité aussi basique que l'accès aux notifications depuis un écran secondaire a tout simplement disparu, nous condamnant à un agaçant ballet de souris vers l'écran principal. Ce petit calvaire du quotidien vient de prendre fin avec la dernière mise à jour d'octobre.
Un retour à la logique attendu comme le Messie
La raison de cette punition ? Une réécriture complète de la barre des tâches qui, sur l'autel de la modernité, avait sacrifié quelques fondamentaux. Alors que Windows 10 gérait cela à la perfection, son successeur nous a forcés à une gymnastique du poignet dont on se serait bien passé. Impossible de cliquer sur l'horloge d'un moniteur secondaire pour voir ses notifications ou son calendrier. Une aberration ergonomique qui a fait couler beaucoup d'encre numérique sur les forums et le Feedback Hub de Microsoft.
Il aura donc fallu quatre ans et des milliers de plaintes pour que la firme de Redmond entende raison. La patience (et un peu de mauvaise humeur collective) a donc fini par payer. Les utilisateurs peuvent pousser un grand « ouf » de soulagement.
La délivrance arrive avec la mise à jour d'octobre
Le miracle s'est produit via la mise à jour cumulative d'octobre 2025. D'abord testée en préversion (KB5065789), la correction est désormais déployée pour tous. Le fonctionnement est d'une simplicité enfantine, car il est tout simplement logique : un clic sur la date et l'heure de n'importe quel moniteur ouvre désormais le panneau des notifications et le calendrier. Finis les déplacements de curseur inutiles qui cassaient notre concentration.
En guise de cadeau de consolation pour cette longue attente, Microsoft a même ajouté une petite option sympathique : la possibilité d'afficher les secondes sur l'horloge, directement dans la barre des tâches. Un petit détail, certes, mais qui montre que l'éditeur est peut-être prêt à redonner un peu de flexibilité à son système.
Il était temps ! Cette correction, bien que tardive, répare une injustice qui n'aurait jamais dû exister. Reste maintenant à voir si Microsoft continuera sur cette lancée pour nous rendre d'autres fonctionnalités bien pratiques, comme la possibilité de déplacer à nouveau la barre des tâches sur les côtés de l'écran. On peut toujours rêver, non ?