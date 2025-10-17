Le miracle s'est produit via la mise à jour cumulative d'octobre 2025. D'abord testée en préversion (KB5065789), la correction est désormais déployée pour tous. Le fonctionnement est d'une simplicité enfantine, car il est tout simplement logique : un clic sur la date et l'heure de n'importe quel moniteur ouvre désormais le panneau des notifications et le calendrier. Finis les déplacements de curseur inutiles qui cassaient notre concentration.

En guise de cadeau de consolation pour cette longue attente, Microsoft a même ajouté une petite option sympathique : la possibilité d'afficher les secondes sur l'horloge, directement dans la barre des tâches. Un petit détail, certes, mais qui montre que l'éditeur est peut-être prêt à redonner un peu de flexibilité à son système.