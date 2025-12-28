Soyons honnêtes, en cette fin d’année, Linux ne fait toujours pas de miracles. StatCounter le place à 3,05 % des parts de marché sur PC en novembre 2025, ce qui ne menace en rien la domination de Windows. Le chiffre donne une idée de la tendance, pas une photo parfaitement fidèle du desktop, puisqu’il s’appuie sur des mesures d’audience web et des catégories parfois floues. En revanche, là où la dynamique devient intéressante, c’est dans des usages bien identifiés, à commencer par le jeu. Selon le Steam Hardware & Software Survey, Linux atteint 3,2 % en novembre 2025, son niveau le plus élevé à ce jour. Le chiffre reste modeste, mais il marque un seuil inédit.

Ce record doit beaucoup à une évolution discrète, mais déterminante. Linux s’est installé dans l’écosystème Steam sans s’imposer comme un sujet. Avec le Steam Deck et SteamOS, clairement l’éléphant dans la pièce, l’OS s’est glissé dans les mains de joueuses et joueurs qui ne cherchaient ni à changer de système, ni à apprendre de nouveaux réflexes. Proton a fait le reste, en rendant jouable une bonne partie du catalogue Windows sans transformer chaque session en atelier bricolage. Résultat, une bonne partie du jeu PC fonctionne désormais sous Linux sans que le système lui-même n’entre vraiment en ligne de compte. Ce n’est pas une conversion assumée, encore moins un choix revendiqué, mais un glissement presque imperceptible, rendu possible par un environnement qui privilégie l’expérience avant la plateforme. Ce qui, au fond, est peut-être la meilleure publicité possible pour Linux.

L’autre accélérateur tient en une date, le 14 octobre 2025. La fin de vie officielle de Windows 10 a fait sauter une routine installée depuis dix ans, à savoir laisser sa machine vivre, ignorer les pop-ups, faire les mises à jour quand on y pense. D’un coup, des millions de propriétaires de PC se sont retrouvés face à trois options très concrètes : accepter Windows 11 si la machine le permettait, prolonger Windows 10 en passant par l’extension de support, soit au prix de la création d’un compte Microsoft, soit en sortant la carte bleue, ou changer de système. Dans un sondage publié par l’association Which? au Royaume-Uni, 6 % des personnes interrogées disaient envisager un OS alternatif comme Linux.

Alors bien sûr, on parle ici d’intention, pas d’un transfert acté, mais c’est déjà un déclic. Linux n’est plus un délire de forum réservé aux convaincus. Pour une partie du grand public, c’est devenu une alternative crédible, moins intimidante, moins « truc de nerd », et surtout peut-être plus simple à vivre qu’il y a quelques années.

Et puis il y a l’effet boule de neige, celui qu’on mesure mal mais qu’on devine dans les chiffres mis en avant par certaines distributions. On pense par exemple à la poussée côté Zorin OS, dont les développeurs disent avoir enregistré des volumes de téléchargements très élevés sur la courte période qui a entouré la fin de Windows 10. Rien qui prouve que tout ce beau monde a adopté Linux pour de bon (un téléchargement n’est pas une adoption, et une installation n’est pas une machine utilisée tous les jours), mais une info qui tend à suggérer qu’on ne parle plus d’un micro-phénomène réservé aux initiés. Installer Linux sur un vieil ordi n’a plus tout à fait le goût de l’aventure, et, à l’échelle du PC grand public, c’est déjà un petit événement culturel.