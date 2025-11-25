Selon les développeurs de Zorin OS, plus d’un million de téléchargements ont été enregistrés lors des cinq premières semaines suivant la sortie de Zorin OS 18. La télémétrie indique que plus de 780 000 de ces téléchargements proviennent de systèmes Windows. Les utilisateurs cherchant des alternatives après la fin du support de Windows 10 semblent ainsi contribuer directement à cette hausse. Si ce chiffre ne garantit évidemment pas une adoption définitive, il révèle néanmoins une curiosité inhabituelle de la part d'utilisateurs traditionnellement fidèles à l'écosystème Microsoft.

On se souvient d'ailleurs que Zorin avait profité de l'occasion pour lancer des invitations à la clientèle de Microsoft quelques semaines avant la fin du support de Windows 10. Une stratégie qui s'est visiblement avérée payante.

Pour les nouveaux venus sous Linux, Zorin OS 18 pousse encore plus loin sa philosophie d'accessibilité. L'interface emprunte visuellement à Windows 11 tout en intégrant des éléments esthétiques rappelant macOS, avec des contrôles de fenêtre retravaillés et des animations modernisées. Le système intègre nativement le fenêtrage à la Windows, fonctionnalité souvent optionnelle sur d'autres distributions Linux.