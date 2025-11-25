Zorin OS 18 franchit le cap du million de téléchargements en seulement cinq semaines, portée par l'exode massif d'utilisateurs de Windows 10. Cette distribution Linux attire massivement les déçus de l'écosystème Microsoft, confrontés à la fin du support de leur système d'exploitation.
La fin du support officiel de Windows 10 en octobre dernier provoque un mouvement pour le moins inattendu : plutôt que de migrer vers Windows 11, des centaines de milliers d'utilisateurs se tournent vers des alternatives open source. Zorin OS, distribution Linux réputée pour sa proximité avec l'interface Windows, enregistre des chiffres en forte augmentation. Selon les données de télémétrie des développeurs, plus de 78 % des téléchargements de Zorin OS 18 proviennent de machines équipées de Windows.
Zorin OS : un million de téléchargements en cinq semaines
Selon les développeurs de Zorin OS, plus d’un million de téléchargements ont été enregistrés lors des cinq premières semaines suivant la sortie de Zorin OS 18. La télémétrie indique que plus de 780 000 de ces téléchargements proviennent de systèmes Windows. Les utilisateurs cherchant des alternatives après la fin du support de Windows 10 semblent ainsi contribuer directement à cette hausse. Si ce chiffre ne garantit évidemment pas une adoption définitive, il révèle néanmoins une curiosité inhabituelle de la part d'utilisateurs traditionnellement fidèles à l'écosystème Microsoft.
On se souvient d'ailleurs que Zorin avait profité de l'occasion pour lancer des invitations à la clientèle de Microsoft quelques semaines avant la fin du support de Windows 10. Une stratégie qui s'est visiblement avérée payante.
Pour les nouveaux venus sous Linux, Zorin OS 18 pousse encore plus loin sa philosophie d'accessibilité. L'interface emprunte visuellement à Windows 11 tout en intégrant des éléments esthétiques rappelant macOS, avec des contrôles de fenêtre retravaillés et des animations modernisées. Le système intègre nativement le fenêtrage à la Windows, fonctionnalité souvent optionnelle sur d'autres distributions Linux.
Une interface pensée pour les réfractaires à Windows 11
Au-delà de l'aspect purement esthétique, la version 18 mise sur l'intégration des Progressive Web Apps : les utilisateurs peuvent installer Office 365, Teams, Google Docs ou même Photoshop Web comme des logiciels natifs, sans conserver d'onglet ouvert dans le navigateur. Le système embarque également une intégration native de OneDrive dans le gestionnaire de fichiers.
Les développeurs précisent que la compatibilité avec les logiciels Windows a encore été améliorée. Basée sur Wine et des couches associées, cette prise en charge bénéficie désormais de réglages par défaut optimisés, permettant à davantage d’applications de fonctionner dès l’installation. De plus, la récente amélioration du jeu vidéo sur Linux, notamment grâce à Proton, facilite l’exécution de nombreux jeux Windows. Par conséquent, cela réduit l’un des principaux obstacles pour les utilisateurs qui envisagent de quitter Windows.
Zorin OS 18 apporte enfin plusieurs améliorations pratiques : fonction de recherche globale dans l'explorateur de fichiers, support intégré du protocole RDP pour l'accès distant aux machines Windows, et adoption de PipeWire pour améliorer la qualité audio Bluetooth. Notez que cette version bénéficiera d'un support à long terme, garantissant des mises à jour jusqu'en 2029.