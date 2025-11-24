Le rêve d'un PC portable Linux tournant avec l'endurance d'un smartphone a pris un sacré coup de froid. Tuxedo Computers, connu pour ses machines optimisées aux petits oignons pour l'OS au manchot, claque la porte au nez de Qualcomm et de son Snapdragon X1 Elite. La raison ? Une puce finalement moins docile que prévu avec le système libre.
Vous l'attendiez, ce fameux mariage entre la puissance des puces ARM de nouvelle génération et la liberté de Linux ? Eh bien, rangez le riz et les confettis, la fête est annulée chez Tuxedo. Après dix-huit mois à s'arracher les cheveux sur un prototype qui promettait monts et merveilles, le constructeur allemand jette l'éponge. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère : l'architecture de Qualcomm serait tout bonnement « moins adaptée à Linux » qu'on ne l'espérait. Un constat qui fait tache alors que le géant des puces mobiles tente de séduire le monde du PC.
Quand l'autonomie fait pschitt
C'est le comble du comble pour une puce ARM : l'autonomie, censée être son atout maître, s'est révélée décevante sous Linux. On nous avait promis des machines capables de tenir des marathons loin de toute prise, mais la réalité est cruelle. Tuxedo rapporte que sans les optimisations ultra-spécifiques de Windows, la gestion énergétique du Snapdragon X1 Elite s'effondre.
Les déconvenues ne s'arrêtent pas là. Imaginez un ordinateur moderne où vous ne pourriez pas contrôler les ventilateurs ou mettre à jour le BIOS correctement. C'est pourtant le mur auquel se sont heurtés les ingénieurs, sans parler d'une virtualisation aux abonnés absents et de ports USB4 anémiques. Le coup de grâce ? Le décodage vidéo matériel, pourtant présent dans la puce, reste inexploitable par la majorité des logiciels Linux. Bref, une belle coquille, mais un peu vide.
Qualcomm aux abonnés absents ?
Il faut dire que Qualcomm ne semble pas avoir mis toutes ses forces dans la bataille du libre. Si les yeux doux faits à Linux lors du lancement étaient prometteurs, l'amour n'a pas duré. Le fondeur a visiblement misé le paquet sur sa relation avec Microsoft, laissant les utilisateurs de Linux se débrouiller avec les miettes. C'est d'ailleurs assez ironique de voir que c'est Canonical (l'éditeur d'Ubuntu) qui a dû mettre les mains dans le cambouis pour combler les manques.
Avec l'arrivée imminente du Snapdragon X2 Elite, Tuxedo a préféré dire stop plutôt que de sortir un produit déjà obsolète et bancal. Mais ne soyons pas totalement défaitistes : la porte reste entrouverte. Si la prochaine mouture de la puce se montre plus coopérative, le projet pourrait renaître de ses cendres. En attendant, pour du Linux sur ARM sans prise de tête, il faudra encore patienter ou regarder du côté des solutions maison comme celles de Valve, qui prouvent que c'est possible quand on maîtrise toute la chaîne.
Source : Tuxedo