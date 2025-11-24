CHP1

Je ne suis pas du tout étonné.

Qualcomm à toujours été très jaloux de ses brevets et à toujours joué contre le libre.

Il n’y a qu’à voir les difficultés les dévs des versions Android AOSP à faire des optimisations de leur versions d’OS sur les smartphones et à correctement prendre en compte certaines spécificités techniques ou, encore, avec le récent scandale après le rachat d’Arduino et la fin du libre sur cette achi.

Ils (Qualcomm) réservent ces optimisations contre monnaie sonnante et trébuchante (et NDA) à ceux qui peuvent payer ou qui représentent un réel intérêt (MS) pour eux. Alors, proposer des pilotes pour Linux, pour Qualcomm, c’est pousser le bouchon trop loin. Oh non, certainement pas pour du libre.

Qu’ils se les gardent leur puces pour Windows. De toute façon je ne suis pas intéressé.