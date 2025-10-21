CHP1

Pourquoi seul Linux Mint à une note (9/10) et pas les autres ?

Sinon, en tant que novice de Linux et après avoir testé toutes ces « variantes de Ubuntu » (lui même basé sur Debian) et bien d’autres (Suse, Arch, Fedora, …) depuis un an, je confirme que linux Mint 22 est celui qui m’a posé le moins de problèmes avec tous mes équipements (tablettes PC, laptops, desktops) et qui a fonctionné « Out Of the Box ».

J’ai particulièrement apprécié sa disponibilité dès l’installation (même du mode tablette avec rotation et tactile). Tous les périphériques (USB, WiFi, BT, Tuner TV, audio multi-canal 5.1, …) ont été reconnus dès le départ (mes unités sont toutes basées sur cpu et gpu AMD ou cpu et gpu Intel) sauf pour les WebCam de type intel MIPI (grr…).

J’ai toujours des problèmes avec quelques applis quand j’utilise WINE mais dans l’ensemble, tout fonctionne (y compris certains jeux Windows).

Ce que j’ai beaucoup apprécié avec Mint c’est les MAJ. Contrairement à Windows, Mint demande avant l’installation et celles-ci et ne nécessitent pas de redémarrage dans la majorité des cas. Ce n’est pas le cas des autres builds présentées ici.

Comme j’utilise encore Windows 10 sur mes PC, mes Linux Mint démarrent depuis des SSD externes ou depuis des clefs USB-3 (et ça marche bien).

En ce qui concerne les gpu NVidia, aucune de ces builds n’a de drivers intégrés (merci NVidia) et il faut s’y connaître pour les installer et c’est beaucoup plus délicat pour configurer ce merdi*r des drivers Nvidia. Mon conseil perso si vous débutez sur Linux, évitez d’installer sur du Nvidia.

Concernant les applis, J’utilise Firefox, BlueMail et Only Office « Desktop Editors » (j’ai viré Thunderbird et Libre Office), des émulateurs ET surtout un bon paquet d’applis en « AppImage » (équivalent Linux des applis portables sur Windows)