Avec la fin de Windows 10, de nombreux utilisateurs recherchent des alternatives pour continuer à utiliser leurs ordinateurs. Si c'est aussi votre cas, pourquoi ne pas vous tourner vers une distribution open-source ?
La date fatidique du 14 octobre est passée et une ultime salve de correctifs a été poussée sur les ordinateurs tournant sous Windows 10. La fin du support de ce système met beaucoup d'utilisateurs, dont les machines ne sont pas compatibles avec Windows 11, sur la touche.
Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un nouvel appareil ou d'installer cet OS, une solution existe : passer à l'open-source en misant sur l'une des distributions de Linux. Voici 5 systèmes inspirés de Windows qui pourraient vous aider à tourner la page.
Winux
- Interface familière Windows‑style
- Compatibilité .exe/.msi via Wine
- Fonctionne sur matériel modeste
Lancé en 2007 sous le nom de Wubuntu, Winux est une excellente imitation de Windows : il n'y a qu'à voir son interface qui pourrait facilement être confondue avec l'original. Des thèmes RedSand sont notamment proposés.
Ce système basé sur Ubuntu propose une prise en charge native des apps Microsoft (.EXE et .MSI) et est compatible avec le Play Store mais aussi OneDrive (grâce à PowerTools). On y trouve aussi des gestionnaires de tâches, de périphériques et de pilotes similaires à Windows. Si vous avez envie de dire adieu à Microsoft mais que vous souhaitez rester en terrain connu, Winux est une option de choix. Il est possible d'installer cette distribution sur les processeurs Intel et Amd 64 bits.
AnduinOS
- Interface familière Windows
- Compatible logiciels courants
- Système rapide et stable
Créé par un ancien ingénieur de Microsoft, le logiciel libre AnduinOS est, lui aussi, basé sur Ubuntu. Simple à installer, il s'avère particulièrement léger puisqu'il ne dépasse pas 2 Go. Ce système propose une interface moderne et conviviale qui plaira aux nostalgiques de Windows.
Apprécié pour sa fluidité, AnduinOS propose de nombreuses applications grâce à un accès simplifié aux bibliothèques FlatPack et Ubuntu. Cet OS respectueux de la vie privée plaira à tous ceux qui ne veulent pas être traqués lorsqu'ils utilisent leurs appareils. AnduinOS sera particulièrement apprécié des débutants qui souhaitent passer facilement à Linux.
Zorin OS
- Personnalisation
- Compatibilité avec les logiciels Windows
- Sécurité digne de Linux
Lancé en 2009 et traduit en 100 langues, Zorin OS a été pensé comme une passerelle entre Windows et Linux : il peut être installé avec Windows pour conserver certains apps. Cet environnement sécurisé et robuste inclut de façon native Wine et PlayOnLinux et peut donc faire tourner plusieurs logiciels Microsoft.
Puissant et sécurisé, ce système est notamment réputé pour sa rapidité. Il possède une interface proche de Windows, à la fois moderne et bien organisée. On peut notamment connecter son appareil Android à son ordinateur grâce à l'outil Zorin Connect.
Zorin OS est proposé sous différentes versions, Core, Lite et Education, toutes disponibles gratuitement, et adaptées à des besoins variés. Les utilisateurs confirmés apprécieront la version payante du logiciel, Pro, qui offre de nombreuses fonctionnalités avancées. Cerise sur le gâteau, Zorin OS met la confidentialité à l'honneur, ce qui en fait une excellente alternative à Windows.
Q4OS
Lancée en 2013 et basée sur Debian Linux, la distribution légère Q40S ressemble, elle aussi, beaucoup à Windows : on peut lui donner une apparence proche de Windows 10, mais aussi, pour les plus nostalgiques, de Windows 8, 7 ou même XP. L'outil LookSwitcher permet également d'accéder à de nombreux thèmes.
Le système Q4OS est réputé pour sa stabilité et peut convenir aux ordinateurs un peu plus anciens. Compatible avec les architectures x86/32 bits et ARM, il prend en charge les gestionnaires de bureau Trinity pour les configurations légères et Plasma pour les configurations plus imposantes.
Cet OS peut être installé depuis Windows, via une option de démarrage alternatif. On peut donc partager certains fichiers, ce qui est un vrai plus.
Linux Mint
- Une distribution complète et simple d'accès
- Cinnamon : un DE élégant, facilement personnalisable
- Nombreux logiciels utiles pré-installés
Lancé en 2006, Linux Mint est une très bonne option pour tous ceux qui ne veulent pas être dépaysés après avoir tourné le dos à Microsoft. Cinnamon, son interface dérivée de GNOME Shell, semblera familière à tous les fans de Windows.
Cet OS est reconnu pour son excellente expérience utilisateur, son intuitivité et son confort d'utilisation. On y trouve un gestionnaire d'applications convivial et de nombreux logiciels pré-installés, comme GIMP, LibreOffice, Steam ou encore Firefox. On peut accéder à plus de 60 000 logiciels et 7 800 jeux.
Linux Mint est un OS robuste qui nécessite assez peu de maintenance. Il est simple à utiliser, convivial et respectueux de la vie privée. Autre point fort : ce système peut fonctionner depuis une clé USB et il est possible de conserver Windows sur votre appareil si vous le souhaitez.