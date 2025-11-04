La question du jeu vidéo sur PC ne s'est jamais vraiment posée : c'était Windows, Windows et seulement Windows… enfin, plus tout à fait !
On ne peut pas encore parler de révolution, mais le fait est que la montée en puissance de Linux chez les joueurs PC se confirme de jour en jour. Il n'est pas question de détrôner Windows pour le moment, mais l'OS au pingouin fait son grâce, notamment, à la distribution SteamOS.
Windows 11 reste ultra-dominateur
Ce n'est un secret pour personne, Microsoft peut s'appuyer sur le soutien des développeurs de jeux vidéo pour maintenir la position dominante de Windows au sein des systèmes d'exploitation PC.
Bien sûr, d'autres outils comme la suite Microsoft Office comptent dans ce mix gagnant, mais des alternatives chaque jour plus crédibles existent sur Linux. De fait, la main-mise de Microsoft sur les systèmes d'exploitation PC doit beaucoup à la présence d'une ludothèque particulièrement fournie. C'est bien simple, tous les jeux vidéo PC sortent en version Windows, parfois MacOS et – encore plus rarement – avec une déclinaison Linux.
Cela dit, les choses bougent et la sortie de WINE a notamment permis de faire de l'OS au pingouin une plateforme ludique plus crédible. Plus importante encore, la volonté de Valve de se détacher de Windows. L'éditeur de Steam, la plateforme numéro du jeu vidéo PC, n'a jamais été grand amateur de Windows et il a conçu une alternative qu'il utilise depuis déjà trois ans sur sa console portable : le système SteamOS – une distribution Linux – qui tourne sur le Steam Deck.
Et ça marche ! Grâce notamment au logiciel Proton, la plupart des jeux Windows peuvent tourner efficacement sous Linux en général et SteamOS en particulier. Mieux, SteamOS n'est pas un système propre au Steam Deck et tout le monde peut en profiter sur sa machine.
Mais SteamOS creuse son trou, Bazzite également
Alors, bien sûr, on ne peut pas encore parler de bouleversement de la hiérarchie des systèmes d'exploitation, mais la dernière étude des plateformes connectées à Steam met clairement en lumière un changement.
Windows reste ultra-dominant avec 94,84 % de présence chez les utilisateurs de Steam ayant accepté de participer à l'enquête et Windows 11 (63,57 %) est le très net numéro un (+ 3,18 %). Reste que la montée en puissance de Linux est indiscutable : le système d'exploitation a pour la première fois franchi la barre des 3 %, 3,05 % pour être tout à fait exact avec une augmentation de 0,41 % par rapport à la précédente enquête.
Linux est sensiblement devant MacOS qui, toutes versions confondues, peine à dépasser les 2 % (exactement 2,11 %), même s'il progresse de manière sensible par rapport au mois dernier (+ 0,34 %). Plus important, on voit clairement l'effet SteamOS qui, au sein des nombreuses distributions Linux, parvient à nettement se détacher : SteamOS est présent sur 27,18 % des machines Linux connectées à Steam et il ne faut pas être grand clerc pour y voir l'impact du Steam Deck.
La console portable de Valve est, de base, livrée avec SteamOS permettant à se dernier de creuser son trou. Il ne faut cependant pas oublier que SteamOS peut aussi s'installer sur d'autres machines. Valve a mis en place une page explicative pour télécharger l'ISO et procéder à son installation.