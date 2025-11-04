Ce n'est un secret pour personne, Microsoft peut s'appuyer sur le soutien des développeurs de jeux vidéo pour maintenir la position dominante de Windows au sein des systèmes d'exploitation PC.

Bien sûr, d'autres outils comme la suite Microsoft Office comptent dans ce mix gagnant, mais des alternatives chaque jour plus crédibles existent sur Linux. De fait, la main-mise de Microsoft sur les systèmes d'exploitation PC doit beaucoup à la présence d'une ludothèque particulièrement fournie. C'est bien simple, tous les jeux vidéo PC sortent en version Windows, parfois MacOS et – encore plus rarement – avec une déclinaison Linux.

Cela dit, les choses bougent et la sortie de WINE a notamment permis de faire de l'OS au pingouin une plateforme ludique plus crédible. Plus importante encore, la volonté de Valve de se détacher de Windows. L'éditeur de Steam, la plateforme numéro du jeu vidéo PC, n'a jamais été grand amateur de Windows et il a conçu une alternative qu'il utilise depuis déjà trois ans sur sa console portable : le système SteamOS – une distribution Linux – qui tourne sur le Steam Deck.