Le catalogue Steam ne cesse de se renouveler et il est très difficile de s'y retrouver ou d'anticiper les sorties. Conscient du problème, Valve vient de faire une annonce très intéressante : « Nous avons lancé une nouvelle fonctionnalité du magasin dans le but de vous aider à trouver votre prochain jeu préféré. Le nouveau calendrier personnalisé de Steam donne un aperçu des jeux récemment sortis et des jeux à venir, entièrement filtré pour n'afficher que ceux qui vous plairont le plus. »