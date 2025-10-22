Vous ne parvenez plus à suivre le rythme des sorties de jeux sur Steam ? La plateforme a enfin trouvé une solution à ce problème.
Entre pannes, jeux malveillants et montée de la concurrence, les derniers mois n'ont pas toujours été simples pour Steam. Mais son équipe fait contre mauvaise fortune bon cœur : après avoir déployé une importante mise à jour en septembre, elle vient de lancer une fonctionnalité qui devrait beaucoup plaire à ses utilisateurs. On vous explique.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Un agenda personnel intégré dans Steam
Le catalogue Steam ne cesse de se renouveler et il est très difficile de s'y retrouver ou d'anticiper les sorties. Conscient du problème, Valve vient de faire une annonce très intéressante : « Nous avons lancé une nouvelle fonctionnalité du magasin dans le but de vous aider à trouver votre prochain jeu préféré. Le nouveau calendrier personnalisé de Steam donne un aperçu des jeux récemment sortis et des jeux à venir, entièrement filtré pour n'afficher que ceux qui vous plairont le plus. »
Comment fonctionne ce nouveau planning personnel ? Il se base sur les jeux auxquels l'utilisateur joue le plus pour trouver des titres susceptibles de lui plaire. Ce dernier peut notamment accéder à la liste des contenus sortis au cours du mois dernier ou des 7 jours précédents, mais aussi les titres attendus dans les deux mois qui viennent. Les données sont mises à jour quotidiennement.
Quelles sont les fonctionnalités disponibles ?
Le nouveau calendrier de recommandations possède d'ores et déjà plusieurs fonctions bien utiles :
- On peut filtrer le contenu par type (aventure, simulation, action, monde ouvert, etc.) ;
- On peut indiquer le nombre de jeux à afficher (de 10 à 500) ;
- On peut masquer les jeux possédés ou choisir de n'afficher que ceux qui sont dans la liste de souhaits.
Valve précise notamment que « la page exclut déjà les jeux qui n'entrent pas dans les critères déterminés dans vos préférences du magasin, tel que les titres en accès anticipé, les produits et tags ignorés, et les limitations autour du contenu pour adultes. »
Pour l'heure, cet agenda des sorties est partagé dans le cadre du programme Labs Experiment. Valve invite tous les utilisateurs qui le souhaitent à donner leur avis afin d'aider à son amélioration. Si vous avez envie d'accéder à cet outil, sachez qu'il est disponible globalement : vous pouvez dès à présent y jeter un coup d'œil en vous connectant à votre compte Steam.
- Magasin varié et régulièrement mis à jour.
- Nombreuses fonctionnalités sociales.
- Chat vocal satisfaisant sur le multijoueur.