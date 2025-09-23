Des voleurs ont inséré un logiciel malveillant au sein d'un jeu pour vider les portefeuilles crypto des joueurs. Alerté, Steam l'a retiré de son catalogue.
Bien que des alternatives existent, Steam reste le leader incontesté sur le marché de la distribution de jeux en ligne. Mais la popularité de cette plateforme, qui a récemment annoncé la fin à son client 32-bit et amélioré ses options de tri, est également sa plus grande faiblesse. Les pirates redoublent, en effet, d'imagination pour arnaquer ses utilisateurs. En témoigne ce nouvel incident.
Le jeu Block Blasters, une arnaque crypto
Le 30 juillet dernier, le nouveau jeu Block Blasters a été ajouté au catalogue Steam. Jusque là, rien d'inquiétant. Hélas, un mois plus tard, un draineur de cryptomonnaies à été ajouté en toute discrétion à ce jeu de plateforme 2D gratuit. Les conséquences ne se sont pas faites attendre : des centaines de joueurs ont vu leurs portefeuilles crypto totalement vidés.
L'alerte a été donnée par le streameur letton Raivo Plavnieks, atteint d'un cancer de stade 4, qui a installé Block Blasters le week-end dernier et s'est vu dépossédé de 32 000 dollars, une somme qu'il avait recueillie lors d'une collecte de fond. En tout, plus de 150 000 dollars auraient été dérobés par les pirates. Steam a retiré le jeu de son catalogue dimanche dernier.
De plus en plus de logiciels malveillants sur Steam
Publié par Genesis Interactive, Block Blasters semblait pourtant inoffensif. Il avait même réussi, depuis sa sortie, a obtenir plus de 200 avis « très positifs ». Sur X.com (anciennement Twitter), un traqueur de malwares a notamment révélé que les pirates avaient lancé une campagne pour inciter des streameurs a faire la promotion du jeu.
Ce n'est hélas pas la première fois que des jeux Steam abritent des logiciels malveillants, malgré les précautions prises par Valve : le jeu Chemia visait les données personnelles, le malware Fickle Stealer volait les informations de profil et la demo de Sniper : Phantom Resolution était en fait un espion numérique.
La prudence est donc de mise : si un jeu vous intéresse sur cette plateforme (ou une autre du même type), veillez toujours à privilégier des jeux officiels, bénéficiant de mises à jour régulières et conçus par des studios reconnus.
