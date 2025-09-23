Bien que des alternatives existent, Steam reste le leader incontesté sur le marché de la distribution de jeux en ligne. Mais la popularité de cette plateforme, qui a récemment annoncé la fin à son client 32-bit et amélioré ses options de tri, est également sa plus grande faiblesse. Les pirates redoublent, en effet, d'imagination pour arnaquer ses utilisateurs. En témoigne ce nouvel incident.