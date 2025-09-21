Publiée par Valve sur les pages dédiées au support client de Steam, l'information est assez brève et sonne presque comme un non-événement, mais il nous était impossible de ne pas au moins le mentionner.

« As of January 1 2026, Steam will stop supporting systems running 32-bit versions of Windows. Windows 10 32-bit is the only 32-bit version that is currently supported by Steam and is only in use on 0.01% of systems reported through the Steam Hardware Survey. Windows 10 64-bit will still be supported and 32-bit games will still run ».

À compter du 1er janvier 2026, Valve va donc arrêter la prise en charge des versions 32-bit du système d'exploitation Windows. En réalité, comme l'explique Valve cela ne concerne que 0,01 % des systèmes actuellement connectés à Steam si l'on en croit les dernières statistiques de son « Enquête matériel » publiée chaque mois.