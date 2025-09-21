Vous n'êtes en réalité sans doute pas concernés par cette annonce, mais il est important de savoir que le client 32-bit de Steam ne recevra plus aucune mise à jour, même de sécurité.
Jouer en 32-bit sur PC en 2025 tenait déjà de l'exception. À compter du 1er janvier 2026, cela pourrait même être considéré comme un exploit. À la tête de la première plateforme de jeu vidéo PC, Valve a décidé la fin de la prise en charge de ces vieillissantes plateformes.
La fin pour les Windows 32-bit
Publiée par Valve sur les pages dédiées au support client de Steam, l'information est assez brève et sonne presque comme un non-événement, mais il nous était impossible de ne pas au moins le mentionner.
« As of January 1 2026, Steam will stop supporting systems running 32-bit versions of Windows. Windows 10 32-bit is the only 32-bit version that is currently supported by Steam and is only in use on 0.01% of systems reported through the Steam Hardware Survey. Windows 10 64-bit will still be supported and 32-bit games will still run ».
À compter du 1er janvier 2026, Valve va donc arrêter la prise en charge des versions 32-bit du système d'exploitation Windows. En réalité, comme l'explique Valve cela ne concerne que 0,01 % des systèmes actuellement connectés à Steam si l'on en croit les dernières statistiques de son « Enquête matériel » publiée chaque mois.
Valve ne fait que suivre AMD, Microsoft ou NVIDIA
Il faut effectivement savoir que seul Windows 10 existe dans une version 32-bit actuellement prise en charge par Steam. Le 32-bit c'est complètement terminé pour Microsoft avec Windows 11… et donc pour Steam.
Soucieux de ne pas s'attirer les foudres de ces rares utilisateurs de Windows 10 32-bit, Valve souligne toutefois qu'il n'est pas question d'interdire ces machines sur sa plateforme. « Les installations existantes du client Steam continueront de fonctionner à court terme sur Windows 10 32-bit ».
En revanche, il est important de savoir qu'il n'y aura plus aucune mise à jour et, en particulier, qu'aucun nouveau correctif de sécurité ne sera publié par Valve. De plus, le support technique de Steam n'offrira plus aucune assistance aux utilisateurs 32-bit et Valve précise que « Steam ne pourra pas garantir le fonctionnement continu de Steam sur les versions non prises en charge ».
Enfin, Valve termine en conseillant « aux utilisateurs de passer à une version 64-bit de Windows » et précise que ce changement est nécessaire « car les fonctionnalités principales de Steam reposent sur des pilotes système et d'autres bibliothèques non pris en charge par les versions 32-bit de Windows ». Il est vrai que les pilotes d'AMD ou NVIDIA par exemple, ne sont plus mis à jour en 32-bit.