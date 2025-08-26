Drop propose une solution open-source d’auto-hébergement pour organiser et lancer ses jeux vidéo sans DRM sur un serveur personnel. Cette plateforme, dotée d’une interface proche des launchers traditionnels, permet aux utilisateurs de conserver un contrôle total sur leur bibliothèque.
- Drop propose une solution open-source d'auto-hébergement pour gérer des jeux vidéo sans DRM sur un serveur personnel.
- Les utilisateurs peuvent créer un serveur accessible à leurs amis ou restreint à leur réseau domestique, avec une authentification simple.
- La plateforme permet de conserver ses jeux, même si ceux-ci sont retirés d'autres boutiques en ligne, offrant ainsi un contrôle total.
Malgré la domination de Steam sur le marché de la distribution numérique, certains joueurs cherchent des alternatives pour contourner les contraintes du DRM et reprendre possession de leurs achats dématérialisés. Drop répond à cette demande en proposant une plateforme de distribution et un lanceur de jeux open-source reposant sur un serveur auto-hébergé. Conçue pour les titres sans DRM, elle permet aux utilisateurs de créer leur propre serveur, accessible depuis différents clients disponibles sur Linux, Windows et macOS.
- Magasin varié et régulièrement mis à jour.
- Nombreuses fonctionnalités sociales.
- Chat vocal satisfaisant sur le multijoueur.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Drop : un serveur auto-hébergé pour gérer ses jeux
Avec Drop, l’utilisateur peut choisir de restreindre l’accès de son serveur à son réseau domestique ou de l’ouvrir à ses amis via une instance exposée en ligne. La gestion des connexions se fait via une authentification simple ou grâce à la configuration d’OpenID Connect. Un espace « Store » permet d’ajouter des jeux à sa bibliothèque et de publier des actualités pour les utilisateurs, même si cette option reste pour l’instant limitée au tableau de bord web.
Toujours en bêta, le projet prévoit d’évoluer. Les développeurs annoncent déjà travailler sur des téléchargements P2P, le jeu en réseau, les sauvegardes dans le cloud et le suivi du temps de jeu à venir dans de futures versions.
L’organisation de la bibliothèque s’appuie sur l’importation des fichiers de jeux et de leurs métadonnées. Drop intègre pour cela un outil lié à PCGamingWiki, mais il est également possible de recourir à IGDB ou Giant Bomb. L’utilisateur peut aussi gérer différentes versions d’un même titre, en choisissant l’exécutable approprié, par exemple le fichier .exe sous Windows. L’ajout à la bibliothèque passe par la page « Store » du tableau de bord, avant de pouvoir authentifier le client et installer les jeux.
Un contrôle total sur la bibliothèque de jeux
L’intérêt principal de Drop tient au fait que les jeux sont hébergés par l’utilisateur lui-même. Celui-ci n’a donc plus à craindre leur suppression d’une boutique en ligne, comme ce fut le cas pour Oxenfree retiré de la plateforme Itch.io l'année dernière, mais demeurant malgré tout accessible aux personnes l’ayant déjà téléchargé. De plus, le client télécharge une copie locale du jeu, permettant de jouer même si le serveur n’est pas en ligne.
Cette flexibilité tranche indubitablement avec l’expérience proposée par Steam, qui impose une connexion préalable et un passage en mode hors-ligne pour jouer sans Internet. De toute évidence, Drop n’a pas pour ambition de remplacer la plateforme de Valve et ses nombreuses fonctions sociales, mais propose plutôt une alternative auto-hébergée pour les joueurs attachés aux jeux sans DRM. Vous pouvez consulter le site officiel si vous souhaitez en apprendre davantage ou télécharger le client Drop.