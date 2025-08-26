Avec Drop, l’utilisateur peut choisir de restreindre l’accès de son serveur à son réseau domestique ou de l’ouvrir à ses amis via une instance exposée en ligne. La gestion des connexions se fait via une authentification simple ou grâce à la configuration d’OpenID Connect. Un espace « Store » permet d’ajouter des jeux à sa bibliothèque et de publier des actualités pour les utilisateurs, même si cette option reste pour l’instant limitée au tableau de bord web.

Toujours en bêta, le projet prévoit d’évoluer. Les développeurs annoncent déjà travailler sur des téléchargements P2P, le jeu en réseau, les sauvegardes dans le cloud et le suivi du temps de jeu à venir dans de futures versions.

L’organisation de la bibliothèque s’appuie sur l’importation des fichiers de jeux et de leurs métadonnées. Drop intègre pour cela un outil lié à PCGamingWiki, mais il est également possible de recourir à IGDB ou Giant Bomb. L’utilisateur peut aussi gérer différentes versions d’un même titre, en choisissant l’exécutable approprié, par exemple le fichier .exe sous Windows. L’ajout à la bibliothèque passe par la page « Store » du tableau de bord, avant de pouvoir authentifier le client et installer les jeux.