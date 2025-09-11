Pendant des années, la bibliothèque Steam a obligé les joueurs à composer avec des noms de jeux parfois interminables, des éditions « Deluxe », « Complete » ou « Platinum » qui brouillent l’ordre alphabétique, et un overlay en jeu réduit à un simple compteur de FPS. La nouvelle mise à jour du client change la donne. Elle introduit une option de tri personnalisé directement attachée à chaque titre de votre ludothèque, ainsi qu’un moniteur de performances largement revu, capable d’afficher la température du processeur et des métriques détaillées sur CPU, GPU et mémoire.

De quoi remettre de l’ordre dans un backlog qui déborde et mieux comprendre les limites réelles de sa machine, sans recourir à des utilitaires tiers. Tour d’horizon de ce qui change vraiment, de ce qui reste perfectible, et de ce qu’il faut paramétrer pour en tirer parti.