La plateforme Stream subit mardi soir une lourde panne, qui empêche ses nombreux utilisateurs d'accéder à leurs jeux préférés.
C'est la soirée cauchemar pour les gamers. Alors que l'on se dirige vers la fin de la journée, Steam est dans le noir ce mardi 7 octobre. Les serveurs de connexion de la plateforme de distribution de jeux vidéo refusent l'accès à des dizaines de milliers de joueurs à travers l'Hexagone et partout dans le monde. Du Jura à Marseille, en passant par l'Alsace, les signalements explosent sur les sites de surveillance comme TotalBug et Downdetector.
Des centaines, voire des milliers de signalements sont en train d'affluer sur les sites dédiés mardi soir, signalements qui en disent long sur l'ampleur de la panne que subit Steam. La page status de Steam, qui sert à tenir au courant les utilisateurs des pannes éventuelles, avait dépassé à 18h50 le million de consultations en moins d'une heure, ce qui est gigantesque.
Les problèmes semble principalement se concentrer sur la connexion aux serveurs, qui représente plus de la moitié des dysfonctionnements signalés. Les joueurs se heurtent à des messages d'erreur frustrants et sont dans l'incapacité d'accéder à leur bibliothèque de jeux ou même de lancer l'application. Certains rapportent des messages paradoxaux indiquant une absence de connexion internet, alors même qu'ils naviguent sans souci sur d'autres plateformes.
Des services Steam largement affectés
Du côté technique, la situation semble critique. Le Steam Store et Steam Community affichent le statut « Service Unavailable », donc service indisponible, tandis que l'API Web est carrément hors ligne.
Les serveurs européens trinquent particulièrement. Amsterdam, Londres, Madrid, Stockholm et Varsovie affichent tous une charge maximale ("Full load"), symptôme d'une infrastructure saturée. Espérons donc, pour les joueurs, que le retour à la normale arrive au plus vite.