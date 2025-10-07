C'est la soirée cauchemar pour les gamers. Alors que l'on se dirige vers la fin de la journée, Steam est dans le noir ce mardi 7 octobre. Les serveurs de connexion de la plateforme de distribution de jeux vidéo refusent l'accès à des dizaines de milliers de joueurs à travers l'Hexagone et partout dans le monde. Du Jura à Marseille, en passant par l'Alsace, les signalements explosent sur les sites de surveillance comme TotalBug et Downdetector.