À l'occasion de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology, Intel a fait le point sur sa feuille de route processeurs et en a profité pour confirmer plusieurs étapes clés dans sa stratégie.

En premier lieu, il a donc été question de donner quelques – rapides – précisions à propos du prochain lancement, Panther Lake. Ainsi, John Pitzer – Intel SVP of Corporate Relations – a expliqué : « Nous sommes ravis de lancer notre première référence Panther Lake d'ici la fin de l'année. Nous lancerons plusieurs nouvelles références Panther Lake au premier semestre de l'année prochaine, ce qui contribuera à notre rentabilité ».

Intel confirme donc le lancement en deux temps de Panther Lake qui ne devrait être disponible qu'au compte-gouttes en fin d'année… sans doute simplement pour être en mesure de dire que cette génération a bien été commercialisée en fin d'année 2025.