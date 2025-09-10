Panther Lake, Arrow Lake Refresh et Nova Lake constitueront les prochains jalons pour Intel. Des jalons qui devraient marquer une évolution rapide de son processus de gravure pour valider les qualité de l'Intel 14A.
Les prochaines gammes de processeurs Intel ne devraient donc pas connaître de retard particulier sur les plannings évoqués précédemment. Une bonne nouvelle alors que l'entreprise jouera sa crédibilité à long terme sur les 12 prochains mois.
Panther Lake : seulement pour les portables
À l'occasion de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology, Intel a fait le point sur sa feuille de route processeurs et en a profité pour confirmer plusieurs étapes clés dans sa stratégie.
En premier lieu, il a donc été question de donner quelques – rapides – précisions à propos du prochain lancement, Panther Lake. Ainsi, John Pitzer – Intel SVP of Corporate Relations – a expliqué : « Nous sommes ravis de lancer notre première référence Panther Lake d'ici la fin de l'année. Nous lancerons plusieurs nouvelles références Panther Lake au premier semestre de l'année prochaine, ce qui contribuera à notre rentabilité ».
Intel confirme donc le lancement en deux temps de Panther Lake qui ne devrait être disponible qu'au compte-gouttes en fin d'année… sans doute simplement pour être en mesure de dire que cette génération a bien été commercialisée en fin d'année 2025.
Il est d'ailleurs amusant de noter qu'à côté de ces précisions apportées par John Pitzer, une diapositive était diffusée avec, écrite en toutes lettres, l'année 2026 pour la disponibilité de Panther Lake. Une génération qui, il faut le souligner, sera sans doute la seule à exploiter le nœud de gravure Intel 18A car Intel envisage bien de passer à la suite avec la génération d'après.
Arrow Lake Refresh début-2026, Nova Lake ensuite
Une génération que nous connaissons déjà bien, baptisée Nova Lake, et pour laquelle Intel confirme une fenêtre de sortie relativement vague « Et puis nous conclurons avec Nova Lake que nous lancerons à la fin de l'année prochaine afin de poursuivre en 2027 ».
Vous l'aurez remarqué, John Pitzer et Intel semblent employer la même technique pour Panther Lake et Nova Lake : une sortie officielle en fin d'année, mais une disponibilité plus large et plus palpable l'année suivante. Nova Lake devrait donc bien ouvrir le bal de l'Intel 14A, un nœud de gravure qui – sur le papier en tout cas – doit permettre à Intel de concurrencer TSMC.
Rappelons au passage qu'avec Nova Lake, Intel va également mettre en place une nouvelle plateforme avec, pour base, le socket LGA-1954 lequel mettre donc un terme à la – brève – existence du socket LGA-1851. Ce dernier aura tout de même droit à un barroud d'honneur car Intel n'entend pas rester sans nouveau processeur desktop avant la fin de l'année prochaine.
L'intervalle devrait donc être comblé par la gamme Arrow Lake Refresh laquelle a déjà été évoquée à plusieurs reprises et profite à présent d'une fenêtre de sortie plus précise : John Pitzer a confirmé que les puces de cette génération seront disponibles au cours du premier semestre 2026.
Un refresh qui, logiquement, ne devrait pas révolutionner les choses. Il s'agit plutôt d'affiner les Core Ultra 200 que nous connaissons aujourd'hui. Il n'est par exemple par question de modifier le nombre de cœurs, mais « simplement » d'en booster un peu les fréquences. Diverses optimisations sont également évoquées du côté du ring-bus, de l'interconnexion UPI et des liens D2D. Enfin, Intel parle aussi d'améliorer la gestion des limites de puissances PL1/PL2.