MITRE vient de publier la nouvelle édition de son Top 25 des faiblesses logicielles les plus dangereuses. Derrière ce nom un peu abstrait, on trouve une organisation américaine à but non lucratif qui travaille depuis des années avec les pouvoirs publics pour structurer tout ce qui touche à la sécurité des logiciels. C’est elle qui maintient le référentiel CWE et gère le programme CVE, deux bases qui aident à décrire les failles de manière cohérente d’un éditeur à l’autre. Autrement dit, c’est une photographie assez fidèle des erreurs qui font le plus mal aux entreprises.

Pour ce cru 2025, MITRE s’appuie sur 39 080 enregistrements CVE publiés entre le 1er juin 2024 et le 1er juin 2025, afin de mesurer à la fois la fréquence et la gravité de chaque type de problème. Le résultat tient en un palmarès qui ne parle pas seulement aux experts, mais à toutes les entreprises qui s’appuient sur des applications web, des API et des outils métier.

Pour les TPE et les PME, ce classement rappelle surtout que les attaques les plus pénibles ne commencent pas forcément par une vulnérabilité rare, mais par des erreurs très ordinaires, héritées d’un développement trop rapide, d’un vieux module conservé par habitude ou d’un back-office jamais vraiment audité. Injection SQL, XSS et problèmes de droits d’accès dominent ce classement 2025, et résument à eux seuls une bonne partie des incidents qui finissent en fuite de données, en arrêt d’activité… et en addition salée.