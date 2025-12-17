L'explosion de l'intelligence artificielle chez les particuliers et les professionnels n'est pas sans conséquence environnementale. Sa consommation énergétique est colossale, et elle sera plus importante que prévue à l'avenir. Dans une étude publiée ce mercredi 17 décembre, l'Autorité de la concurrence se penche pour la première fois sur les enjeux concurrentiels liés à l'empreinte énergétique de l'IA. Le régulateur identifie l'accès inégal à l'énergie, l'émergence de la frugalité comme paramètre de concurrence, et l'urgence d'une standardisation des mesures environnementales, comme les trois principaux risques.