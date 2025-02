MHC

Roger : « Ils sont meilleurs que nous, comment on fait pour vendre notre solution qui est beaucoup moins avancée ? »

Maxime : « J’ai une idée, Euréka !!! On a qu’à dire que notre solution toute naze est « écoresponsable et durable », donc moins puissante, donc plus chère et que contrairement aux autres, même si ça ne marche pas, on sauve la planète. On pourrait même lever une nouvelle taxe sur les vilains français pollueurs, qui paiera notre produit tout naze, en les culpabilisant jusqu’au fait de respirer ou pour le moindre pet. Et comme ça, on fera interdire tous nos concurrents car ils ne sont pas « écoresponsables et durables ». Et surtout n’oublions pas de créer un label/certification « IA écoresponsable et durable » que nous feront passer, que seuls nous auront et que les copains pourront mettre en pré-requis obligatoire dans tous leurs appels d’offre publics comme privés. »