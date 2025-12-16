Apple est passée maître dans l’art de faire des annonces millimétrées : keynote, calendrier, ou communiqué de presse. Sauf que, de temps en temps, le vernis craque. Cette fois, la fuite ressemble moins à une rumeur qu’à l'accoutumée : une liste de références internes (des codenames) qui circulerait via un appareil prototype.

Ce genre d’info est à double tranchant. D’un côté, c’est souvent plus solide que les rumeurs de chaîne d’approvisionnement : ces noms existent parce que les équipes doivent bien organiser leurs tests, leurs builds et leurs compatibilités. De l’autre, un codename ne vaut pas promesse : Apple explore, itère, annule, recommence. Bref, l’entreprise fabrique aussi beaucoup d’objets qui ne verront jamais le jour. Alors, qu’est-ce qu’on peut raisonnablement en tirer ? Un aperçu de ce qu’Apple a, au minimum, dans ses tiroirs.