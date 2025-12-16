Une fuite attribuée à un prototype d'Apple met sur la table une liste rare de noms de code internes : iPhone pliant, AirTag 2, MacBook d'entrée de gamme, et même un home hub pour le salon.
Apple est passée maître dans l’art de faire des annonces millimétrées : keynote, calendrier, ou communiqué de presse. Sauf que, de temps en temps, le vernis craque. Cette fois, la fuite ressemble moins à une rumeur qu’à l'accoutumée : une liste de références internes (des codenames) qui circulerait via un appareil prototype.
Ce genre d’info est à double tranchant. D’un côté, c’est souvent plus solide que les rumeurs de chaîne d’approvisionnement : ces noms existent parce que les équipes doivent bien organiser leurs tests, leurs builds et leurs compatibilités. De l’autre, un codename ne vaut pas promesse : Apple explore, itère, annule, recommence. Bref, l’entreprise fabrique aussi beaucoup d’objets qui ne verront jamais le jour. Alors, qu’est-ce qu’on peut raisonnablement en tirer ? Un aperçu de ce qu’Apple a, au minimum, dans ses tiroirs.
D’où vient la fuite (et pourquoi on en parle)
D’après les informations rapportées par MacRumors, tout part d’un appareil prototype d'Apple qui a changé de mains hors des circuits de l’entreprise. Le nouvel acquéreur aurait ensuite partagé le logiciel présent sur l’appareil : un build interne très précoce d’iOS, identifié par un numéro de version (23A5234w) antérieur à la première bêta développeur d'iOS 26.
Point intéressant : à ce stade, Apple n’avait pas encore adopté l’appellation publique iOS 26, et la build était encore étiquetée « iOS 19 » en interne. C’est dans ce code qu’apparaissent les références aux appareils à venir (les fameux codenames) et, plus largement, des indices sur des fonctions en développement.
Macworld a dégainé en premier sur une partie des trouvailles, puis MacRumors explique avoir reçu d’une source anonyme une liste structurée des appareils repérés dans la build. Autrement dit, on n’est pas face à un document marketing : on parle d’artefacts techniques issus d’un OS qui n’était pas censé sortir de Cupertino.
iPhone pliant, AirTag 2, MacBook « moins cher »
Dans la masse, trois produits sortent du lot : d’abord l'iPhone pliant, dont on entend parler depuis longtemps, souvent au conditionnel. Le retrouver sous forme de codename n’est pas une surprise, mais ça confirme au moins que le sujet existe en interne. Et on imagine mal Apple se lancer sans viser un produit bien fini (charnière, épaisseur, intégration iOS).
Ensuite, l'AirTag 2 : sur le papier, c’est pas très sexy mais dans la vraie vie, c’est l’accessoire qui finit par vous sauver la mise. Une nouvelle version, si elle améliore la localisation et l’Ultra Wideband, qui peut paraître mineure, mais c’est typiquement le genre de produit qui fait la différence au quotidien.
Enfin, le MacBook « moins cher ». C’est probablement le point le plus intriguant : un Mac pensé pour être plus accessible, quitte à s’appuyer sur une puce dérivée d’iPhone. Si Apple se lance là-dessus, c’est qu’elle estime que ses puces sont suffisamment efficaces pour couvrir davantage d'usages et qu’elle veut aller chercher un public qui, jusqu’ici, restait sur Windows/Chromebook.
Si vous êtes en pleine réflexion pour un achat de MacBook et que le prix est votre critère numéro 1, ce genre de signal peut justifier d’attendre un peu. Mais si vous avez besoin d’un Mac maintenant, ne perdez pas de temps à attendre un produit qui n’est même pas sûr de sortir.
La maison connectée et Vision : Apple veut occuper le salon
Là où la fuite devient vraiment intéressante, c’est côté salon. Parce que la liste ne s’arrête pas aux renouvellements habituels : elle évoque aussi un home hub (avec plusieurs variantes), un nouvel Apple TV, un HomePod mini, des nouveaux produits Vision (casques, lunettes)… et même un robot de table (?).
Pris séparément, on pourrait hausser les épaules. Pris ensemble, ça ressemble à une stratégie : mettre un appareil de contrôle Apple au centre de la maison, un appareil visible, partagé, toujours branché — bref, quelque chose que l’iPhone ne peut pas être à lui seul. L’objectif est assez évident : piloter la maison connectée, la vidéo, les appels, et, demain, une IA qui répond « dans la pièce » plutôt que « dans la poche ».
C’est aussi là que l’interface et l’IA se rejoignent. Quand Apple pousse une identité visuelle comme Liquid Glass et met en avant Apple Intelligence, ce n’est pas seulement pour faire joli : c’est pour préparer des usages transverses, multi-appareils. Par ailleurs, l’idée d’un Vision Air et d’un Vision Pro qui continue d’évoluer malgré l'échec de la première version montre qu’Apple n’a pas l’intention de lâcher le sujet. Mais là encore, le nerf de la guerre reste le même : l’usage. Tant que le grand public n’a pas une raison simple d’y passer, la segmentation ne suffira pas.
Petit détail qui compte : la fuite ne parle pas seulement de casques. Elle mentionne aussi des lunettes, à la fois des prototypes de lunettes AR « classiques » et des lunettes connectées orientées IA, plus proches de l’esprit des Ray-Ban Meta.
Encore une fois, ce leak n'est pas la feuille de route gravée dans le marbre d'Apple. Mais il vous donne une idée de ce qu’Apple considère comme suffisamment avancé pour être nommé et intégré dans ses logiciels.
Et vous, quel achat Apple vous ferait le plus hésiter si vous saviez qu’une « grosse » nouveauté arriverait en 2026 ?