Parmi les modèles attendus prochainement figure l’iPad Pro équipé de la nouvelle puce M5. En plus des gains d’efficacité hérités de l’A19 Pro, il pourrait accueillir une seconde caméra frontale en orientation portrait, facilitant les appels vidéo. Un casque de réalité aumentée Apple Vision Pro de seconde génération est également au programme, limité à une mise à jour vers la puce M5 et un éventuel nouveau coloris, mais sans changement de design, ni baisse de prix.

Du côté des accessoires, l’AirTag 2 devrait enfin voir le jour. Équipé de la puce U2, il promet un suivi de localisation plus précis, à l’image de ce que propose déjà la dernière génération d’AirPods Pro. Apple n’oublierait pas non plus le salon, avec une mise à jour conjointe de l’Apple TV 4K et de l'enceinte HomePod mini. Ces appareils pourraient intégrer un nouveau processeur plus puissant, ainsi que la puce N1 pour la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et Thread. On parle aussi d'un support élargi pour Siri et Apple Intelligence pour de futures expériences dans la maison.

Après la keynote de ce mardi 9 septembre, Apple devrait présenter ces nouveautés durant le mois d'octobre 2025. On ne sait pas encore si la marque prépare un évènement dédié, ou choisira la voie plus simple de différents communiqués de presse, distillés au compte goute et qui ont le mérite de focaliser l'attention des fans de technologies sur ses produits durant une plus longue période.