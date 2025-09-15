L’iPhone 17 et l’iPhone Air viennent d’être dévoilés, mais Apple n’a pas dit son dernier mot. Plusieurs produits sont attendus d’ici fin 2025, et d’autres suivront dès 2026.
- Apple a présenté l'iPhone 17 et l'iPhone Air, mais d'autres produits sont attendus d'ici fin 2025.
- Un nouvel iPad Pro et des AirTags améliorés devraient arriver avant la fin de l'année, avec des mises à jour importantes.
- En 2026, Apple lancera de nouveaux MacBook et un écran connecté pour domotique, renforçant son écosystème.
Le keynote de septembre a marqué les esprits avec un enchaînement soutenu d’annonces, et le lancement très attendu de son smartphone phare, l'iPhone 17, des Apple Watch Series 11 et des AirPods Pro 3, mais la feuille de route d’Apple est loin d’être close. Comme souvent, certains produits pressentis n’ont pas été présentés lors de l’événement, et devraient apparaître dans les prochaines semaines. D’autres, plus stratégiques, arriveront au début de l’année prochaine pour maintenir la dynamique autour des nouveautés. Selon les informations de Mark Gurman, le journaliste toujours bien renseigné à propos d'Apple de Bloomberg, la firme de Cupertino s’apprête ainsi à boucler 2025 avec plusieurs rafraîchissements matériels, avant d’entamer 2026 avec une nouvelle salve d’appareils allant du MacBook Air à un hub domotique inédit.
Un nouvel iPad Pro et des nouveaux AirTags, entre autres nouveautés pour la fin de l'année
Parmi les modèles attendus prochainement figure l’iPad Pro équipé de la nouvelle puce M5. En plus des gains d’efficacité hérités de l’A19 Pro, il pourrait accueillir une seconde caméra frontale en orientation portrait, facilitant les appels vidéo. Un casque de réalité aumentée Apple Vision Pro de seconde génération est également au programme, limité à une mise à jour vers la puce M5 et un éventuel nouveau coloris, mais sans changement de design, ni baisse de prix.
Du côté des accessoires, l’AirTag 2 devrait enfin voir le jour. Équipé de la puce U2, il promet un suivi de localisation plus précis, à l’image de ce que propose déjà la dernière génération d’AirPods Pro. Apple n’oublierait pas non plus le salon, avec une mise à jour conjointe de l’Apple TV 4K et de l'enceinte HomePod mini. Ces appareils pourraient intégrer un nouveau processeur plus puissant, ainsi que la puce N1 pour la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et Thread. On parle aussi d'un support élargi pour Siri et Apple Intelligence pour de futures expériences dans la maison.
Après la keynote de ce mardi 9 septembre, Apple devrait présenter ces nouveautés durant le mois d'octobre 2025. On ne sait pas encore si la marque prépare un évènement dédié, ou choisira la voie plus simple de différents communiqués de presse, distillés au compte goute et qui ont le mérite de focaliser l'attention des fans de technologies sur ses produits durant une plus longue période.
Les MacBook attendront 2026, comme le successeur de l'iPhone 16e
Le début d’année 2026 ne devrait pas être de tout repos avec une probable mise à jour des Mac portables. Le MacBook Pro et le MacBook Air adopteront à leur tour la puce M5, sans changement majeur de design. L’évolution la plus importante concernera donc les performances, avant une refonte attendue plus tard dans l’année avec l’arrivée d’écrans OLED.
Un nouvel écran externe est également sur la feuille de route, probablement un successeur du Studio Display. Les rumeurs évoquent un format 27 pouces, laissant supposer une continuité avec la gamme actuelle plutôt qu’une refonte du Pro Display XDR.
Enfin, Apple devrait enrichir son offre grand public avec deux produits inédits : une nouvelle déclinaison de l’iPhone « e », possiblement l'iPhone 17e, qui prolongera la formule introduite avec l’iPhone 16e, et surtout un écran connecté longtemps annoncé par la rumeur. Conçu pour centraliser les fonctions domotiques autour du Siri nouvelle génération, ce dernier devrait arriver après le déploiement d’iOS 26.4 et l'arrivée du nouvel assistant dopé au LLM. Ce produit devrait accompagner le lancement de ce Siri 2.0 et accompagner les efforts de la marque dans le secteur de la maison connectée.
Les prochains mois s'annoncent donc chargés chez Apple, qui semble vouloir passer la seconde pour investir de nouveaux marchés, doper ses ventes et soutenir sa croissance.