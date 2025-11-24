Oui, c'est un problème que le pli toujours observable au milieu de l'écran quand on a ouvert son smartphone pliable. Mais non, ça n'est pas une fatalité, si l'on en croit une nouvelle information qui vient de nous être donnée par United Daily News, et dont Wccftech se fait l'écho.

D'après ce dernier, Apple aurait enfin réussi à faire ce qui personne n'a fait avant : enfin effacer le pli sur l'écran du téléphone pliable. Une nouveauté qui, si elle était avérée, serait sûrement le plus gros argument de vente de l'iPhone Fold.