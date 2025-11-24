Apple est en train de préparer son premier smartphone pliable, l'iPhone Fold. Et il devrait changer ce marché grâce à une nouveauté remarquable.
On le sait, Apple est particulièrement en retard dans le secteur des smartphones pliables, quand ses rivaux ont eux déjà de nombreux modèles à proposer. Mais ça devrait changer l'année prochaine, avec la sortie du tout premier appareil du genre siglé de la pomme croquée, l'iPhone Fold, que l'on devrait voir arriver à l'occasion de la keynote de septembre. Et s'il arrive en retard, il sera tout de même porteur d'une nouveauté très attendue !
Le pli sur l'écran du smartphone pliable, du passé ?
Oui, c'est un problème que le pli toujours observable au milieu de l'écran quand on a ouvert son smartphone pliable. Mais non, ça n'est pas une fatalité, si l'on en croit une nouvelle information qui vient de nous être donnée par United Daily News, et dont Wccftech se fait l'écho.
D'après ce dernier, Apple aurait enfin réussi à faire ce qui personne n'a fait avant : enfin effacer le pli sur l'écran du téléphone pliable. Une nouveauté qui, si elle était avérée, serait sûrement le plus gros argument de vente de l'iPhone Fold.
La solution adoptée est maintenant au stade de la pré-production
Et cette réussite n'est pas juste un essai de laboratoire, puisque, toujours selon la même source, l'iPhone Fold avance vite. Le sous-traitant historique Foxconn aurait ainsi déjà mis en place des lignes de production pour assembler les unités, ce qui tend à montrer que l'appareil arrive déjà au stade de la pré-production.
Aujourd'hui, le modèle qui est pensé comme le standard du secteur est le Samsung Galaxy Z Fold 7. Mais si l'écran sans pli arrivait sur les étals des marchands, l'iPhone Fold pourrait très certainement damer le point du concurrent Samsung au sommet des téléphones pliables, et entraîner une révolution dans ce domaine, dans lequel il est pourtant à la traîne.