Vous êtes excités par ce qui pourrait sortir l'an prochain dans les magasins d'Apple niveau iPhone ? Eh bien, sachez qu'il va falloir réfréner un peu cet enthousiasme, si l'on en croit les nouvelles informations de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg qui a toujours une news sur Apple à nous dévoiler.

D'après ce dernier, Apple pourrait lors de sa prochaine keynote ne finalement présenter que… trois smartphones. Il s'agirait des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, ainsi que de son tout premier iPhone pliant. Le constructeur attendrait ensuite six mois, jusqu'au printemps 2027, pour présenter ses iPhone 18, iPhone 18e et potentiellement, l'iPhone Air 2.