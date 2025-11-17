La firme de Cupertino devrait changer ses traditions l'an prochain. Ce qui signifiera moins d'iPhone présentés à la rentrée prochaine.
On le sait, Apple devrait vivre une année 2026 extrêmement riche en produits programmés pour être lancés. Et tellement riche semble-t-il que la firme de Cupertino a dû faire un choix sur la sortie de ses iPhone. Car l'on devrait en un sens être moins gâtés lors de la prochaine keynote, en septembre 2026, vu cette décision du géant américain.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Seuls les iPhone 18 Pro et le smartphone pliant sortiraient en septembre prochain
Vous êtes excités par ce qui pourrait sortir l'an prochain dans les magasins d'Apple niveau iPhone ? Eh bien, sachez qu'il va falloir réfréner un peu cet enthousiasme, si l'on en croit les nouvelles informations de Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg qui a toujours une news sur Apple à nous dévoiler.
D'après ce dernier, Apple pourrait lors de sa prochaine keynote ne finalement présenter que… trois smartphones. Il s'agirait des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, ainsi que de son tout premier iPhone pliant. Le constructeur attendrait ensuite six mois, jusqu'au printemps 2027, pour présenter ses iPhone 18, iPhone 18e et potentiellement, l'iPhone Air 2.
Apple veut éviter de trop mettre de pression à ses fournisseurs
Un choix qui pourrait en désespérer certains, surtout quand on voit le succès de l'iPhone 17 de base. Mais elle suit aussi un certain bon sens. Apple voudrait en effet éviter de mettre une pression trop grande sur ses fournisseurs, alors que la prochaine génération d'iPhone comptera au total six modèles (contre les quatre habituels présentés durant la keynote).
On peut aussi noter que diviser la présentation en deux permettra à la société californienne d'occuper plus d'espace dans l'actualité, en ayant deux gros événements dans l'année. Une partition qui est déjà celle de son concurrent Samsung, qui présente ses haut de gamme en début d'année, et ses smartphones pliables durant l'été. Enfin, ce découpage en deux périodes de six mois permettra une meilleure répartition des revenus d'Apple sur l'année, alors qu'aujourd'hui, c'est le quatrième trimestre qui est bien plus important que le reste.
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances