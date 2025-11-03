Apple va être extrêmement actif l'année prochaine. On devrait ainsi voir arriver tout au long de 2026 de nouveaux produits
Apple connaît une deuxième partie de l'année 2025 exceptionnelle, avec des résultats au troisième trimestre qui ont explosé, grâce à une demande en forte hausse pour l'iPhone 17. De quoi préparer dans les meilleures conditions une année 2026 qui devrait être bien chargée !
Un début d'année qui sera chargé de nouveaux produits
Mark Gurman est formel, Apple va beaucoup travailler durant l'année 2026. Le journaliste de Bloomberg vient en effet de donner de nouvelles informations exclusives dans sa newsletter Power On, en offrant au public la liste des produits qu'Apple va sortir l'an prochain. Et ça fait au total un beau tas, dont le lancement sera étalé sur toute l'année. Le programme commencera ainsi en début 2026 avec la sortie de ces nouveautés :
- iPhone 17e ;
- iPad 12ᵉ génération doté d'une puce A18 ;
- iPad Air doté d'une puce M4 ;
- MacBook Air M5 ;
- MacBook Pro M5 Pro ;
- MacBook Pro M5 Max
- De nouveaux écrans externes.
Un nouveau Siri va voir le jour
Derrière, lors de la keynote de rentrée, on devrait avoir droit à un événement boosté par l'arrivée du premier appareil pliant (iPhone Fold), avec la liste suivante :
- iPhone 18/18 Pro/18 Pro Max ;
- De nouvelles Apple Watch ;
- iPhone Fold.
Mark Gurman a par ailleurs évoqué la sortie d'une flopée d'autres produits, sans pour ces derniers donner de période de lancement. Ce sont les :
- iPad Mini avec un écran OLED ;
- Mac Studio M5 ;
- Mac mini M5 ;
- MacBook Pro M6 Pro ;
- MacBook Pro M6 Max.
Dans le même texte, il indique aussi qu'il ne serait pas étonnante de voir arriver les lunettes connectées d'Apple. Enfin, au printemps prochain, Apple déploiera son nouveau Siri, construit à partir du modèle Gemini de Google, et qui proposera une fonction de recherche sur le web alimentée par l'intelligence artificielle. De quoi clairement en faire un acteur majeur de la scène tech l'an prochain !