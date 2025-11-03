Derrière, lors de la keynote de rentrée, on devrait avoir droit à un événement boosté par l'arrivée du premier appareil pliant (iPhone Fold), avec la liste suivante :

iPhone 18/18 Pro/18 Pro Max ;

De nouvelles Apple Watch ;

iPhone Fold.

Mark Gurman a par ailleurs évoqué la sortie d'une flopée d'autres produits, sans pour ces derniers donner de période de lancement. Ce sont les :

iPad Mini avec un écran OLED ;

Mac Studio M5 ;

Mac mini M5 ;

MacBook Pro M6 Pro ;

MacBook Pro M6 Max.

Dans le même texte, il indique aussi qu'il ne serait pas étonnante de voir arriver les lunettes connectées d'Apple. Enfin, au printemps prochain, Apple déploiera son nouveau Siri, construit à partir du modèle Gemini de Google, et qui proposera une fonction de recherche sur le web alimentée par l'intelligence artificielle. De quoi clairement en faire un acteur majeur de la scène tech l'an prochain !